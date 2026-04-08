Si vas de viaje con tu perro o tu gato fuera de España no te olvides de esto

Sin sustos ni sobresaltos. Viajar fuera de España con pequeños animales con los que se convive necesita un poco de previsión. Para no encontrarte en la frontera con un imprevisto.

La Unión Europea ha anunciado que será más estricta en el control de los pasajeros no humanos. Lo hace ante el aumento constante de desplazamientos con perros y gatos a través del espacio Schengen, una zona de libre circulación que agrupa a 29 países europeos sin controles en sus fronteras interiores para facilitar el movimiento de personas y mercancías y que permite a más de 400 millones de personas viajar sin pasaporte entre los estados miembros.

Si vas a viajar fuera de España, lo más importante es comprobar si tu perro o tu gato tiene el microchip bien identificado, con la información del pequeño animal correcta y también la de su propietario. La mascota tiene que tener activa la vacuna de la rabia, la dosis deberá estar puesta al menos 21 días antes del viaje, el animal debe tener al menos 12 semanas de vida y debe figurar acreditada en el pasaporte europeo del animal, que debe estar también al día.

Algunos países, como Finlandia, Irlanda, Malta, Noruega o Irlanda del Norte exigen protocolos adicionales. Son territorios libres del parásito Echinococcus multilocularis, un gusano que infecta a perros, gatos, roedores y zorros y provoca una enfermedad parasitaria grave. El dueño debe demostrar que la mascota ha recibido un tratamiento antiparasitario entre uno y cinco días antes de llegar a uno de estos países. Y si se viaja en avión, tren o barco, lo mejor es comprobar qué exige la compañía de transporte para llevar al perro o gato.