Adopta un gato: Mami y Mandarín, los dos gatos que ya no pueden vivir separados

La rescató la cuidadora de una colonia gestionada junto con sus cuatro recién nacidos. Estaba muy débil, tanto que no se acercaba a los puntos de comida e iba tambaleándose. Los cachorros también enfermaron. Ella no podía alimentarlos, así que optaron por sacarlos a todos de la colonia y los llevaron a un refugio de emergencia hasta que mejoraran. Pero no pueden volver a vivir en la calle.

Mami, le pusieron de nombre. No sólo tenía anemia, infección y glaucoma, estaba comida por las garrapatas. Sus gatines sólo una infección en los ojos. Los cinco están ya curados. Tres de los hijos de Mami están adoptados, sólo queda Mandarín. Mami no tiene ninguna secuela, ha pasado de ser una gata comunitaria, cautelosa y recelosa a ser cariños y muy sociable. Y Mandarín, dice su cuidadora, «un encanto de gato». Buscan para ellos una adopción conjunta, han creado un vínculo tan fuerte que su separación los pondría en riesgo. Están castrados los dos y tienen hecho todo el protocolo veterinario.

Están protegidos por El Carro de Freya. El contacto para su adopción es a través de las redes sociales de la asociación o en el correo electrónico elcarrodefreya@gmail.com.