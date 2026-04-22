Adopta un perro: Luna, la perra inteligente, protectora y (casi) perfecta que busca familia

La dejaron en la protectora junto a su madre cuando dejó de valer para la caza. No lo ha pasado bien pero poco a poco se ha ido adaptando a su nueva vida. Es, dicen sus cuidadores «probablemente la perra más inteligente que tenemos, además de obediente y buena». Su madre fue adoptada pero ella no ha encontrado aún familia. «Es perfecta para convivir no sólo con las personas, también con otros perros», dicen. «El resto de los animales que hay en la protectora la adoran. Ella hace que todo sea fácil, es muy agradable convivir con ella, le encantan además los mimos, jugar y también disfrutar de la tranquilidad». Se ha convertido en la mejor amiga de Noa, una perrina que ha sufrido hipotermia y que lo pasa muy mal en la protectora. Tiene 7 años y un brillante pelo color canela.

«Luna es obediente, extremadamente sociable y tiene una forma de relacionarse que hace todo más fácil desde el primer momento. Ahora solo falta lo más importante: encontrar una familia con la que volver a empezar y disfrutar como nunca», dicen sus cuidadores. «Ah, y además es muy guapa», añaden. Luna está en la Protectora Piedras Blancas, en Laciana. El contacto para su adopción es el teléfono móvil 652 11 97 72 o por Instagram en @protectora_laciana.