Adopta un gato: Chipi, la belleza gris que tenía casa y familia y no podrá sobrevivir en la calle

Vivía en una casa, tenía una familia, llevaba un año a salvo pero todo se torció. Los tres perros de su casa no le aceptaron y él tampoco a ellos, así que acabó en una protectora. «Es casero, completamente. No puede sobrevivir en la calle», dicen en la protectora. «Es un gato gris, guapo, grande. Y muy noble. No da ni un problema», cuenta su cuidadora.

Chipi está sano, se entrega ya castrado y desparasitado. Esta bajo la protección de Huellitas del Esla. Necesita una familia de manera urgente. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono 635 85 01 62.