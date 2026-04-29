Adopta un perro: Curro, el abuelo abandonado con 13 años que busca una casa donde no pasar frío

El ‘ángel’ que lo recogió creía que ni nombre tenía pero sí, en su cartilla pone que se llama Curro. Y también que tiene 13 años. El resto de la historia es bien conocida para quienes auxilian a perros de caza. Él o su dueños se hacen mayores y pasan a ser un estorbo. Y así es como los que antaño fueron grandes cazadores se quedan en la calle. Viejos, abandonados, solos. A Curro lo salvaron de una muerte segura, que en este tipo de perros que ya no los quieren es un tiro en la cabeza, si hay suerte. Si no la tiene, entonces colgado de un árbol.

A Curro no lo han abandonado, está en una residencia canina, pero es un abuelo que necesita vivir en un hogar caliente y pasar el final de su vida cuidado y querido. Buscan para él una jubilación digna. Está bajo la protección de la asociación Huellitas del Esla. El contacto para su adopción o para convertirse en su casa de acogida es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono móvil 635 85 01 62.