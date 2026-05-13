Adopta un gato: Bruce, el gato al que le pesa la calle y busca un lugar donde no estar solo

Nació en la calle y durante años no quiso saber nada de nadie. Ni se acercaba. Pero ahora, a Bruce le pesa la calle. Y la soledad. Se acerca muchas noches a dormir al refugio pero no busca sólo un lugar donde pasar la noche, busca huir de la soledad. Porque las cuidadoras de la colonia han descubierto que a Bruce le gusta la compañía y, después de tantos años, estar junto a humanos y recibir sus caricias.

Le encanta comer, jugar y que le hagan caso. Y eso es, ahora, un peligro para él porque en la calle necesitar cariño es sinónimo de tener mucho que perder. Incluso la vida. Está castrado, es aún un gato joven, naranja, pesa seis kilos y es, dicen sus cuidadoras, muy guapo. «Un chaval con buena planta», ríen. Bruce está en Huellitas del Esla. El contacto para su adopción es el correo electrónico huellitasdelesla@gmail.com o el número de teléfono móvil 635 85 01 62.