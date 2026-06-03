Mascotas sanas, dueños a salvo

Proteger a los perros de las garrapatas en fundamental. Y también los es protegerte tú de ellas.

De su salud depende también la tuya. Por eso, desde el Colegio Oficial de la Profesión Vaterinaria advierten de la necesidad de reforzar la desparasitación a los animales que conviven en casa. «Para garantizar su salud y evitar el salto de zoonosis a humanos», inciden.

El presidente de los veterinarios de León, Álvaro Borge de Castro, recuerda que más del 75% de las enfermedades emergentes en las personas provienen de los animales, «de ahí que la prevención sea fundamental desde el punto de vista de la salud pública».

«Se trata de un riesgo serio pero a menudo invisble para los animales de compañía», alertan los veterinarios.

El aumento de la temperatura favorece el crecimiento de los parásitos y prolonga su actividad. Las garrapatas son un claro ejemplo. Por eso, se recomienda mantener medidas de protección todo el año. Ya no sólo en primavera u otoño, ahora la presencia de estos parásitos se mantiene prácticamente a lo largo de todos los meses.

Por qué hay que adoptar precauciones

— Pueden causar problemas de salud en los perros como anemia, pérdida de peso, diarrea y daño a órganos internos que puede resultar mortales.

— Algunos parásitos también pueden provocar reacciones alérgicas y debilitamiento del sistema inmunológico.

— Muchos parásitos de los perros transmiten enfermedades a las personas.

Contra qué luchar

— Los parásitos internos más habituales pueden ser nematodos (gusanos redondos) que incluyen Toxocara canis y Ancylostoma caninum, cestodos (tenias) como Dipylidium caninum que se contagia a humanos, especialmente a niños, y Taenia spp, y protozoos, entre los que figuran Giardia spp y Coccidia, que provocan diarrea, vómitos y dolor abdominal.

— Los externos son pulgas (que pueden transmitir Dipylidium caninum que se contagia a humanos, especialmente a niños) garrapatas que pueden transmitir enfermedades como la ehrlichiosis, la enfermedad de Lyme y la fiebre de Crimea Congo, y los ácaros, incluidos Sarcoptes scabiei que producen sarna.

Atención a la leishmaniosis

El Colegio de Veterinarios pide que se preste especial atención a la leishmaniosis, cada vez más relevante en nuestro entorno. Es una enfermedad parasitaria grave transmitida por la picadura de mosquitos diminutos que porovoca graves daños. Su prevención se basa fundamentalmente en proteger a las mascotas frente a la picadura con el uso regular de repelentes o insecticidas.

Desde el Colegio instan a los dueños de pequeños animales a una desparasitación regular y bajo prescripción veterinaria, «esencial para mantener su salud y prevenir la transmisión de enfermedades a los humanos».

«l seguir un protocolo adecuado, basado en la edad, el estilo de vida y el entorno del perro, podemos asegurar una protección eficaz contra parásitos internos y externos, que redunda en beneficio de las personas que conviven en ese hogar y de toda la sociedad», añaden.