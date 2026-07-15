Las 'playas de León' para perros

Escapadas a la costa con perros, lugares donde pasar un día de sol y mar con los pequeños animales que forman parte de la familia. Una vieja reivindicación de quienes quieren disfrutar de un día de descanso playero y actividad al borde del mar con ellos. Estas son algunas sugerencias donde encontrar playas permisivas con los animales, donde se permite la convivencia con ellos. Lugares situados a una distancia estratégica de León que permite a las personas viajar, disfrutar del día frente al mar y regresar a su casa en el mismo día. Una escapada rápida y sin complicaciones para toda la familia, incluyendo a las mascotas

Playas que permiten perros situadas como máximo a dos horas de León en Asturias y Cantabria.

PLAYAS EN ASTURIAS

1. Playa Pluminero o Quintana

Descripción: Pequeña cala de cantos rodados y arena oscura, rodeada de acantilados y vegetación en un entorno natural poco masificado.

Temporada y Acceso: Habilitada todo el año sin restricciones horarias. El acceso es a pie y algo escondido.

Normativa: Microchip, vacunas al día y recogida de excrementos. Perros PPP deben llevar correa, bozal y licencia.

Servicios: Aparcamiento limitado. No dispone de duchas, fuentes ni papeleras.

Ruta desde León: 2 horas y 18 minutos (202 km) por la AP-66, A-66 y A-8.

2. Playa de Campiechos

Ubicación: Municipio de Villademoros, concejo de Valdés.

Descripción: Paisaje salvaje de cantos y rocas con formaciones geológicas como el “hórreo de piedra”.

Temporada y Acceso: Acceso permitido todo el año sin restricciones horarias en el tramo autorizado. Acceso a pie por sendero costero.

Normativa: Uso de zona habilitada, microchip y vacunas obligatorias. Perros PPP con bozal y correa corta.

Servicios: Aparcamiento limitado. Sin duchas, papeleras ni fuentes.

Ruta desde León: Aproximadamente 2 horas y 18 minutos (202 km) por la AP-66, A-66 y A-8.

3. Playa de Bayas o del Sablón

Ubicación: Concejo de Castrillón.

Descripción: La playa más larga de Asturias, con arena dorada, dunas protegidas y oleaje moderado. La zona canina es el extremo oeste.

Temporada y Acceso: Zona habilitada todo el año sin restricciones horarias.

Normativa: Microchip, cartilla y vacunas al día. Recogida obligatoria de excrementos. Perros PPP con correa corta y bozal.

Servicios: Aparcamiento, senderos, duchas para humanos y fuentes para perros.

Ruta desde León: 2 horas y 27 min. (211 km) por la AP-66 y A-8.

4. Playa El Rinconcín

Ubicación: Ciudad de Gijón.

Descripción: Pequeña cala urbana de roca y arena gruesa. Al ser de roca, forma piscinas naturales.

Temporada y Acceso: Abierta todo el año sin restricciones horarias. Fácil acceso desde el paseo marítimo.

Normativa: Acceso a zona delimitada, microchip y vacunas obligatorias. Perros PPP con bozal y correa corta.

Servicios: Cerca de aparcamientos y bares. Dispone de un parque canino cercano, pero la playa no tiene duchas específicas ni fuentes.

Ruta desde León: 1 hora y 49 minutos (145 km) por la AP-66.

5. Playa de Cambaredo

Ubicación: Cerca de La Caridad, concejo de El Franco.

Descripción: Ensenada rural y solitaria de arena gris gruesa y acantilados con pinos.

Temporada y Acceso: Afluencia escasa. Acceso difícil (menor a 1 km), preferible en bajamar desde la Playa de Castello.

Normativa: Se recomienda precaución en el pedrero por ser resbaladizo.

Servicios: Sin servicios. Recomendada para pesca submarina y deportiva.

Ruta desde León: 2 horas y 30 minutos (170 km) por la AP-66, A-66 y A-8.

6. Cala Saliencia

Ubicación: Pueblo de Novellana, concejo de Cudillero.

Descripción: Cala de piedras en territorio virgen, sin vigilancia.

Temporada y Acceso: Primera playa de Cudillero en permitir perros todo el año. Acceso a pie (15 min) por camino asfaltado desde Novellana.

Normativa: Se recomienda calzado resistente y cuidado con las patas de los perros por las rocas.

Servicios: Sin servicios ni aparcamiento en la playa (aparcar en el pueblo).

Ruta desde León: Entre 1 hora 45 y 55 minutos (135 km) por la AP-66, A-66 y A-8.

PLAYAS EN CANTABRIA

1. Playa de la Maza

Ubicación: Ría de Oyambre, San Vicente de la Barquera.

Descripción: Pequeña playa de arena fina, aguas tranquilas y poco oleaje.

Temporada y Acceso: Accesible todo el año sin restricciones horarias.

Normativa: Perretes permitidos en toda la playa. Microchip, vacunas y cartilla obligatorios. Perros PPP con bozal y correa.

Servicios: Aparcamiento (50 plazas), zonas de césped y fuentes cercanas. Sin duchas ni vigilancia.

Ruta desde León: 2 horas y 40 minutos (244 km) por la AP-66 y A-8.

2. Playa El Puntal

Ubicación: Bahía de Santander (Somo), desembocadura de la ría de Cubas.

Descripción: Gran arenal con vistas a la bahía. La zona canina está al sur, junto al Muelle de Somo.

Temporada y Acceso: Habilitada todo el año. Acceso a pie desde Somo o en lancha desde Santander.

Normativa: Solo en el tramo señalizado. Obligatorio microchip y vacunas. Perros PPP con bozal y correa corta.

Servicios: Sin duchas ni fuentes en la playa. Servicios disponibles en Somo.

Ruta desde León: 2 horas y 43 minutos (270 km) por la A-231 y A-67.

3. Playa Trengandín