Las 'playas de León' para perros
Escapadas a la costa con perros, lugares donde pasar un día de sol y mar con los pequeños animales que forman parte de la familia. Una vieja reivindicación de quienes quieren disfrutar de un día de descanso playero y actividad al borde del mar con ellos. Estas son algunas sugerencias donde encontrar playas permisivas con los animales, donde se permite la convivencia con ellos. Lugares situados a una distancia estratégica de León que permite a las personas viajar, disfrutar del día frente al mar y regresar a su casa en el mismo día. Una escapada rápida y sin complicaciones para toda la familia, incluyendo a las mascotas
PLAYAS EN ASTURIAS
1. Playa Pluminero o Quintana
- Descripción: Pequeña cala de cantos rodados y arena oscura, rodeada de acantilados y vegetación en un entorno natural poco masificado.
- Temporada y Acceso: Habilitada todo el año sin restricciones horarias. El acceso es a pie y algo escondido.
- Normativa: Microchip, vacunas al día y recogida de excrementos. Perros PPP deben llevar correa, bozal y licencia.
- Servicios: Aparcamiento limitado. No dispone de duchas, fuentes ni papeleras.
- Ruta desde León: 2 horas y 18 minutos (202 km) por la AP-66, A-66 y A-8.
2. Playa de Campiechos
- Ubicación: Municipio de Villademoros, concejo de Valdés.
- Descripción: Paisaje salvaje de cantos y rocas con formaciones geológicas como el “hórreo de piedra”.
- Temporada y Acceso: Acceso permitido todo el año sin restricciones horarias en el tramo autorizado. Acceso a pie por sendero costero.
- Normativa: Uso de zona habilitada, microchip y vacunas obligatorias. Perros PPP con bozal y correa corta.
- Servicios: Aparcamiento limitado. Sin duchas, papeleras ni fuentes.
- Ruta desde León: Aproximadamente 2 horas y 18 minutos (202 km) por la AP-66, A-66 y A-8.
3. Playa de Bayas o del Sablón
- Ubicación: Concejo de Castrillón.
- Descripción: La playa más larga de Asturias, con arena dorada, dunas protegidas y oleaje moderado. La zona canina es el extremo oeste.
- Temporada y Acceso: Zona habilitada todo el año sin restricciones horarias.
- Normativa: Microchip, cartilla y vacunas al día. Recogida obligatoria de excrementos. Perros PPP con correa corta y bozal.
- Servicios: Aparcamiento, senderos, duchas para humanos y fuentes para perros.
- Ruta desde León: 2 horas y 27 min. (211 km) por la AP-66 y A-8.
4. Playa El Rinconcín
- Ubicación: Ciudad de Gijón.
- Descripción: Pequeña cala urbana de roca y arena gruesa. Al ser de roca, forma piscinas naturales.
- Temporada y Acceso: Abierta todo el año sin restricciones horarias. Fácil acceso desde el paseo marítimo.
- Normativa: Acceso a zona delimitada, microchip y vacunas obligatorias. Perros PPP con bozal y correa corta.
- Servicios: Cerca de aparcamientos y bares. Dispone de un parque canino cercano, pero la playa no tiene duchas específicas ni fuentes.
- Ruta desde León: 1 hora y 49 minutos (145 km) por la AP-66.
5. Playa de Cambaredo
- Ubicación: Cerca de La Caridad, concejo de El Franco.
- Descripción: Ensenada rural y solitaria de arena gris gruesa y acantilados con pinos.
- Temporada y Acceso: Afluencia escasa. Acceso difícil (menor a 1 km), preferible en bajamar desde la Playa de Castello.
- Normativa: Se recomienda precaución en el pedrero por ser resbaladizo.
- Servicios: Sin servicios. Recomendada para pesca submarina y deportiva.
- Ruta desde León: 2 horas y 30 minutos (170 km) por la AP-66, A-66 y A-8.
6. Cala Saliencia
- Ubicación: Pueblo de Novellana, concejo de Cudillero.
- Descripción: Cala de piedras en territorio virgen, sin vigilancia.
- Temporada y Acceso: Primera playa de Cudillero en permitir perros todo el año. Acceso a pie (15 min) por camino asfaltado desde Novellana.
- Normativa: Se recomienda calzado resistente y cuidado con las patas de los perros por las rocas.
- Servicios: Sin servicios ni aparcamiento en la playa (aparcar en el pueblo).
- Ruta desde León: Entre 1 hora 45 y 55 minutos (135 km) por la AP-66, A-66 y A-8.
PLAYAS EN CANTABRIA
1. Playa de la Maza
- Ubicación: Ría de Oyambre, San Vicente de la Barquera.
- Descripción: Pequeña playa de arena fina, aguas tranquilas y poco oleaje.
- Temporada y Acceso: Accesible todo el año sin restricciones horarias.
- Normativa: Perretes permitidos en toda la playa. Microchip, vacunas y cartilla obligatorios. Perros PPP con bozal y correa.
- Servicios: Aparcamiento (50 plazas), zonas de césped y fuentes cercanas. Sin duchas ni vigilancia.
- Ruta desde León: 2 horas y 40 minutos (244 km) por la AP-66 y A-8.
2. Playa El Puntal
- Ubicación: Bahía de Santander (Somo), desembocadura de la ría de Cubas.
- Descripción: Gran arenal con vistas a la bahía. La zona canina está al sur, junto al Muelle de Somo.
- Temporada y Acceso: Habilitada todo el año. Acceso a pie desde Somo o en lancha desde Santander.
- Normativa: Solo en el tramo señalizado. Obligatorio microchip y vacunas. Perros PPP con bozal y correa corta.
- Servicios: Sin duchas ni fuentes en la playa. Servicios disponibles en Somo.
- Ruta desde León: 2 horas y 43 minutos (270 km) por la A-231 y A-67.
3. Playa Trengandín
- Ubicación: Noja.
- Descripción: Playa de más de 3 km con marismas, dunas y zonas rocosas.
- Temporada y Acceso: Prohibido el acceso del 1 de junio al 30 de septiembre y en Semana Santa. Fantástica para temporada baja.
- Normativa: Microchip y vacunas al día. Perros PPP con bozal y correa corta.
- Servicios: Aparcamiento cercano y servicios en la zona urbana de Noja. No hay duchas ni fuentes para perros.
- Ruta desde León: 2 horas y 57 minutos (296 km) por la A-231, A-67 y A-8