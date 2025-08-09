La Aesan alerta: nuevos lotes de fuet con Salmonella

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña relativa a la presencia de Salmonella en fuets de las marcas Can Duran, La Tabla y Origin du Gout.

En concreto, está afectado el lote 252534428 de Fuet extra sans colorants y el lote 252534428 de Fuet extra Exentis, con fechas de consumo preferente del 5 de septiembre de 2025, de la marca Can Duran.

En cuanto a Origin du Gout, se encuentra afectado el lote 252534427, con fecha de consumo preferente del 13 de septiembre de 2025, del producto Fuet Qualité extra.

Por otro lado, la marca La Tabla —de la que se notificó una alerta anteriormente por Salmonella en fuet loncheado— tiene afectados en esta ocasión los lotes 252534427 y 252534428, con fechas de consumo preferente del 29 y el 16 de agosto, respectivamente, del producto Fuet Extra La Tabla.

La distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en sus domicilios fuet de los lotes afectados por esta alerta, que se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos alertados y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.