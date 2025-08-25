Casi la mitad de la población reconoce no haber sabido cómo actuar en una relación sexual

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las dudas, el miedo a hacerlo mal o no saber cómo reaccionar en una situación íntima son experiencias más comunes de lo que parece. Según la Encuesta sobre Educación Sexual 2025, un 48% de las personas reconoce haberse sentido bloqueada o sin saber cómo actuar durante una relación sexual, ya sea por falta de educación o de referentes adecuados.

Una cifra alarmante, pero nada sorprendente si atendemos al contexto:

• Un 50 % de los encuestados nunca recibió educación sexual en casa y el 29% tampoco la recibieron en las aulas.

• Tan solo el 23% considera tener una educación sexual completa en la actualidad.

“El bloqueo sexual no surge de la nada. Suele estar relacionado con la falta de educación, la presión por rendir, el miedo al juicio o no tener espacios seguros para explorar lo que nos gusta. A veces, una situación nueva, una práctica diferente o simplemente una incomodidad puede hacer que nos bloqueemos, y eso genera inseguridad, vergüenza y, en ocasiones, evitación del placer. Contar con una educación bien fundamentada, trasladada desde un plano consciente para la propia persona y para aquellas con quien comparta sus experiencias es la base para que todo lo anterior no llegue a ocurrir.”, explica Cecilia Bizzotto, socióloga, sexóloga y portavoz de JOYclub España.

El bloqueo no siempre es evidente. A veces se manifiesta como pérdida de deseo, ansiedad anticipatoria, dificultad para excitarse y alcanzar el orgasmo. Otras veces aparece como desconexión con el cuerpo o con la pareja, pensamientos intrusivos o incluso malestar emocional durante o después del sexo.

Estos son algunos indicadores comunes:

• Quedarse en blanco y sin capacidad de respuesta o de llevar a cabo propuestas durante el encuentro.

• Esquivar ciertas prácticas o situaciones por inseguridad.

• Dificultad para disfrutar del placer incluso en contextos seguros.

• Sentir vergüenza de expresar los deseos personales o necesidades.

Aunque el bloqueo sexual puede ser complejo, también es superable. El primer paso es entender que no hay nada “raro” en sentirse de esa manera. “La mayoría de los bloqueos se disuelven cuando damos espacio al autoconocimiento, al diálogo y a la exploración sin presión. No necesitamos ser expertos, solo permitirnos aprender y conectar desde la curiosidad, no desde la autoexigencia”, recuerda Cecilia Bizzotto.

Algunas claves para superarlos:

• Revisar los mitos que arrastramos: muchas veces el bloqueo nace de ideas erróneas sobre cómo “debería” ser el sexo, a menudo influidas por la pornografía.

• Hablar (también antes y después): expresar lo que sentimos o necesitamos con la pareja, o la persona con la que se esté compartiendo el momento, puede transformar la experiencia.

• Explorar a solas sin juicio: masturbación consciente, fantasías, lecturas o contenidos educativos ayudan a conocerse sin presión.

• Acceder a formación segura y realista.

• Pedir ayuda profesional si el malestar persiste: no hace falta esperar a estar “mal” para acudir a una sexóloga.