Alerta: esto es lo que pasa cuando bebes del botellín y no pides un vaso

Beber directamente del botellín en un bar sin vaso puede conllevar varios riesgos para la salud y la higiene. Algunos de estos riesgos incluyen:

Infecciones y enfermedades: los botellines pueden estar contaminados con bacterias, virus u otros microorganismos que pueden causar enfermedades o infecciones, especialmente si no se limpian o desinfectan adecuadamente.

Propagación de enfermedades: compartir botellines o beber directamente de ellos sin vaso puede facilitar la propagación de enfermedades contagiosas, como la gripe o el resfriado.

Higiene cuestionable: los bares o restaurantes pueden no siempre seguir las reglas básicas de higiene para limpiar y desinfectar los botellines, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación.

Residuos y sustancias químicas: los botellines pueden contener residuos de productos de limpieza o sustancias químicas que pueden afectar a la salud si son ingeridas.

Para minimizar estos riesgos es recomendable: