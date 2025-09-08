Diario de León

Alerta: esto es lo que pasa cuando bebes del botellín y no pides un vaso

Los botellines pueden estar contaminados con bacterias, virus u otros microorganismos que pueden causar enfermedades o infecciones

Botellines de la cerveza 12.70. DL

Beber directamente del botellín en un bar sin vaso puede conllevar varios riesgos para la salud y la higiene. Algunos de estos riesgos incluyen: 

  • Infecciones y enfermedades: los botellines pueden estar contaminados con bacterias, virus u otros microorganismos que pueden causar enfermedades o infecciones, especialmente si no se limpian o desinfectan adecuadamente. 
  • Propagación de enfermedades: compartir botellines o beber directamente de ellos sin vaso puede facilitar la propagación de enfermedades contagiosas, como la gripe o el resfriado. 
  • Higiene cuestionable: los bares o restaurantes pueden no siempre seguir las reglas básicas de higiene para limpiar y desinfectar los botellines, lo que puede aumentar el riesgo de contaminación. 
  • Residuos y sustancias químicas: los botellines pueden contener residuos de productos de limpieza o sustancias químicas que pueden afectar a la salud si son ingeridas. 

Para minimizar estos riesgos es recomendable:

  • Beber de un vaso limpio: pedir un vaso limpio y asegurarse de que esté debidamente higienizado antes de beber. 
  • Verificar la higiene del bar: observar si el bar o el restaurante sigue prácticas adecuadas de higiene, como limpiar y desinfectar habitualmente los botellines y las superficies. 
  • Evitar compartir botellines: no compartir botellines con otras personas para reducir el riesgo de propagación de enfermedades.
