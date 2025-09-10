Nofumadores celebra la "histórica" prohibición de fumar en las terrazas de bares

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La organización Nofumadores.org ha celebrado la "histórica" prohibición de fumar en el exterior de los establecimientos de hostelería y otros recintos donde se desarrollen actividades públicas, una medida incluida en el Anteproyecto de Ley del tabaco aprobada este martes en el Consejo de Ministros.

Esta medida servirá para la "desnormalización" del tabaco y para "romper el nudo ocio-tabaco", lo que protegerá la salud de los no fumadores y "ayudará a dejarlo" al 70 por ciento de fumadores que quieren dejar de serlo, tal y como ha declarado la presidenta de Nofumadores, Raquel Fernández Megina.

A pesar de los avances que contiene el texto, la asociación ha lamentado la renuncia a la implementación del empaquetado neutro y a que no se asegure la subida del precio del tabaco, los dos pilares "más efectivos" para combatir el tabaquismo, una situación que ha achacado a las presiones de las tabaqueras "articuladas" a través de políticos regionales y la "falta de transparencia" de Hacienda.

Así, ha subrayado que el empaquetado neutro elimina los colores, logotipos y reclamos publicitarios de las cajetillas, convirtiéndolas en envases estandarizados con advertencias sanitarias visibles y contundentes, lo que reduce su atractivo, incrementa la percepción de riesgo y facilita que los fumadores den el paso de dejarlo, algo especialmente "eficaz" en los más jóvenes.

"Renunciar al empaquetado neutro significa dejar la puerta abierta a que las tabacaleras sigan utilizando las cajetillas como un cartel publicitario permanente en cada estanco y en cada bolsillo", ha insistido Fernández, subrayando que en la actualidad existe suficiente evidencia científica que respalda esta medida, motivo por el que la industria tabaquera ha removido "cielo y tierra" para impedir su inclusión en la ley.

La presidenta de Nofumadores ha puesto el ejemplo de países como Uruguay o Australia, que han logrado implementar esta medida tras "vencer en los tribunales" a las demandas de la industria, que alegaba pérdidas económicas y derechos de marca.

En cuanto a la subida fiscal del año 2024 contra el tabaco, ha recordado que ha sido "insuficiente" y que España sigue siendo uno de los países con el tabaco más barato de Europa Occidental, y que este debe ser duplicado o triplicado para que la ley quede más completa.

"Es realmente lamentable que los políticos elijan proteger los intereses económicos de una industria que mata a más de 60.000 españoles cada año, en lugar de proteger la salud de su ciudadanía con el lote completo de medidas que recomiendan la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los expertos", ha denunciado Fernández.

A pesar de ello, Nofumadores ha reconocido que este paquete de medidas contiene "avances muy relevantes" como la prohibición del consumo de tabaco, cachimbas, cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados a menores de 18 años.

Del mismo modo, ha reconocido la "positiva" ampliación de las zonas libres de humo a terrazas de hostelería, estadios, espectáculos y espacios culturales, así como la eliminación de los clubs de fumadores, una figura usada "sistemáticamente" para crear salas de fumadores fraudulentas, especialmente en bingos y establecimientos similares.

Otro de los puntos destacados es el refuerzo de los programas de cesación tabáquica en el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que facilitará que "miles de fumadores" tengan la oportunidad de tratar su adicción, aunque la organización ha opinado que la ley debería contemplar igualmente una ayuda a la cesación del consumo de productos de nicotina.

Sobre la equiparación legal de los productos de tabaco tradicionales con los cigarrillos electrónicos, Nofumadores lo ha considerado como una medida "muy positiva" que cerrará un vacío legal que beneficiaba a la industria en espacios de consumo, publicidad y promoción.

A pesar de ello, ha considerado "muy preocupante" que no se contemple la restricción de la venta de productos relacionados a los estancos y tiendas especializadas, que es lo que "ayudaría a impedir" que esos productos lleguen a las manos de los preadolescentes.

Si bien la organización ha reconocido los puntos beneficiosos de la ley, también ha considerado que podría haber sido más ambicioso y "proteger por ley" las playas españolas, los parques nacionales, los mercados y mercadillos al aire libre o los patios de vecinos, lo que protegería a "decenas de miles de viviendas" del país a las que se les filtra el humo de otros vecinos.

"Esta ley puede situar de nuevo a España a la vanguardia de la lucha contra el tabaco, pero no podemos conformarnos con avances parciales. Pedimos a los grupos parlamentarios que durante el proceso de tramitación de la ley recuperen el empaquetado neutro y restrinjan los puntos de venta de los productos relacionados a estancos y tiendas especializadas. Se trata de una oportunidad generacional para salvar decenas de miles de vidas y enviar al cigarrillo al basurero de la historia", ha concluido la presidenta de Nofumadores.