Mejora tu libido con alimentos que todos tenemos en nuestras cocinas

Puede estar influida por factores físicos, emocionales, psicológicos y hormonales

Redacción
La libido se refiere al deseo sexual o la energía sexual de una persona. Es un aspecto fundamental de la sexualidad humana y puede variar significativamente de una persona a otra. La libido puede estar influida por factores físicos, emocionales, psicológicos y hormonales, y puede cambiar a lo largo de la vida dependiendo de las diferentes circunstancias. 

Algunos alimentos naturales que se cree que pueden mejorar la libido son:

Ostras: ricas en zinc, que puede aumentar los niveles de testosterona. 

Chocolate: contiene feniletilamina, que puede estimular la liberación de dopamina y mejorar el deseo sexual. 

Frutas y verduras ricas en vitamina C: como naranjas, fresas y pimientos, que pueden mejorar la circulación sanguínea y estimular la libido. 

Nueces y semillas: como almendras, nueces de macadamia y semillas de calabaza, que son ricas en grasas saludables y zinc.

Pescado: especialmente el salmón y el atún, que son ricos en Omega 3 y pueden mejorar la circulación sanguínea. 

- Ajo: puede mejorar la circulación sanguínea y aumentar la libido.

- Jengibre: puede mejorar la circulación sanguínea y tener efectos afrodisíacos.

- Fresas: ricas en vitamina C y antioxidantes, que pueden mejorar la libido.

- Granada: puede mejorar la circulación sanguínea y aumentar los niveles de testosterona.

- Cacao: rico en flavonoides, que pueden mejorar la circulación sanguínea y aumentar la libido.

