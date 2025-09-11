Mejora tu libido con alimentos que todos tenemos en nuestras cocinas

Llega una de las citas más importantes para los amantes del dulce, el Salón Internacional del Chocolate de Astorga.RAMIRO

La libido se refiere al deseo sexual o la energía sexual de una persona. Es un aspecto fundamental de la sexualidad humana y puede variar significativamente de una persona a otra. La libido puede estar influida por factores físicos, emocionales, psicológicos y hormonales, y puede cambiar a lo largo de la vida dependiendo de las diferentes circunstancias.

Algunos alimentos naturales que se cree que pueden mejorar la libido son:

Ostras: ricas en zinc, que puede aumentar los niveles de testosterona.

Chocolate: contiene feniletilamina, que puede estimular la liberación de dopamina y mejorar el deseo sexual.

Frutas y verduras ricas en vitamina C: como naranjas, fresas y pimientos, que pueden mejorar la circulación sanguínea y estimular la libido.

Nueces y semillas: como almendras, nueces de macadamia y semillas de calabaza, que son ricas en grasas saludables y zinc.

Pescado: especialmente el salmón y el atún, que son ricos en Omega 3 y pueden mejorar la circulación sanguínea.

- Ajo: puede mejorar la circulación sanguínea y aumentar la libido.

- Jengibre: puede mejorar la circulación sanguínea y tener efectos afrodisíacos.

- Fresas: ricas en vitamina C y antioxidantes, que pueden mejorar la libido.

- Granada: puede mejorar la circulación sanguínea y aumentar los niveles de testosterona.

- Cacao: rico en flavonoides, que pueden mejorar la circulación sanguínea y aumentar la libido.