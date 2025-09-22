Los expertos advierten: No eructar puede ser un problema

Publicado por EP Creado: Actualizado:

El otorrinolaringólogo Raimundo Gutiérrez Fonseca, del Ruber Internacional Centro Médico Habana, ha advertido de las limitaciones que supone para la calidad de vida la disfunción cricofaríngea retrógrada, un trastorno generalmente desconocido que impide eructar.

"Es un problema muy concreto, pero a la vez muy limitante para el paciente. Quien lo sufre siente que algo no funciona bien en su cuerpo, pero muchas veces desconoce que existe un diagnóstico y, lo que es más importante, un tratamiento", ha señalado Gutiérrez.

Los síntomas de este trastorno incluyen la imposibilidad total o muy limitada para eructar, presión en el cuello o pecho, ruidos de burbujeo en la garganta, dolor torácico no cardiológico, sensación de hinchazón constante, dificultad respiratoria, necesidad de suspirar repetidamente y molestias al hablar o cantar.

Este cuadro clínico tan amplio suele confundirse en muchos casos con otros problemas, como trastornos digestivos, cuadros de ansiedad o problemas psicosomáticos, algo que unido al desconocimiento sobre la disfunción hace que muchas personas pasen años sin recibir un diagnóstico claro.

Por ello, el especialista ha llamado a visibilizar esta patología. "Aunque pueda sonar anecdótico, no poder eructar condiciona la vida de las personas que lo sufren", ha apuntado precisando que los pacientes suelen sufrir ansiedad, aislamiento social e incomodidad en reuniones y comidas con amigos.

Gutiérrez ha resaltado que existen opciones terapéuticas para tratar este trastorno. En los casos más leves, pueden indicarse cambios en la dieta o maniobras posturales. En los casos más complejos, la otorrinolaringología dispone de tratamientos avanzados capaces de restablecer la función normal del esfínter esofágico superior.

"El diagnóstico se realiza en consulta con una exploración otorrinolaringológica especializada, y en algunos casos se apoyan estudios que permiten valorar el funcionamiento del esfínter. A partir de ahí, diseñamos una estrategia personalizada para cada paciente, en función de la gravedad de sus síntomas y de su anatomía", ha explicado.

El experto ha instado a cualquier persona que presente los síntomas mencionados a consultar con un especialista, con el objetivo de identificar el problema a tiempo y ponerle solución con las opciones disponibles, lo que puede evitar años de malestar.