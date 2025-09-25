FACUA denuncia a Tik Tok por vender un GPS que se anuncia para "cazar a las mujeres infieles"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a TikTok y al vendedor Budget Smarter ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por vender un dispositivo de geolocalización que llega a publicitarse en la plataforma como un sistema para «cazar» a «mujeres infieles».

La asociación ha podido comprobar cómo esta red social, a través de su tienda online, permite adquirir un aparato electrónico que sirve para rastrear continuamente la posición de la persona u objeto que lo porte. Además de permitir este tipo de anuncios, es la propia plataforma TikTok quién realiza el envío del producto.

Una de las cuentas de TikTok que publicita el producto a cambio de una «comisión pagada», @mango_goodman, describe así el dispositivo: «Este mini GPS puede hacerlo todo: proteger a tus peques, asegurar y coche…¡y hasta cazar a quien te engaña!».

Durante el vídeo donde se promociona aparece un mensaje anclado: «Si tu mujer tiene una cita para echar un polvo…» mientras una voz señala que está dirigido a «hombres con mujeres infieles».

En este sentido, FACUA advierte de que tanto TikTok como el vendedor Budget Smarter vende este aparato que permite llevar a cabo prácticas delictivas, ya que utilizar un geolocalizador para rastrear la posición de una persona sin su consentimiento puede ser constitutivo de un delito contra la intimidad.

Asimismo, FACUA señala que la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, establece en su artículo 3, como publicidad ilícita, entra otras, aquella que «atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución Española, especialmente a los que se refieren sus artículos 14, 18 y 20».

Precisamente, el artículo 18 de la Constitución garantiza «el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen».

Por todo ello, FACUA insta a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a que investigue a TikTok y a Budget Smarter por el anuncio y venta de este dispositivo de geolocalización y abra los correspondientes expedientes sancionadores.