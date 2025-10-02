Inés Moreno, traumatologa: «Las zanahorias que comes son herejes, durante siglos fueron moradas»… y ahora vuelven con 34 veces más antioxidantes

Inés Moreno, conocida como La Traumatóloga Geek, recuerda en redes que «las zanahorias que comes son herejes» y explica que durante siglos fueron moradas antes de popularizarse el naranja.@latraumatologageek

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Las zanahorias que hoy llenan los supermercados no siempre fueron naranjas. «¿Sabías que las zanahorias que comes son herejes? Durante siglos fueron moradas, amarillas o incluso blancas», recuerda en uno de sus últimos vídeos la divulgadora médica Inés Moreno, conocida en redes como La Traumatóloga Geek, donde acumula más de 176.000 seguidores en TikTok y 379.000 en Instagram.

En un tono divulgativo y desenfadado, Moreno explica que el origen del color naranja se remonta al siglo XVII. «Aquí entra un personaje clave, el Duque de Orange, Guillermo de Orange, que jugó un papel fundamental en la independencia de Países Bajos. En honor a él, los agricultores neerlandeses decidieron modificar las zanahorias hasta obtener el color naranja característico», detalla. Una transformación que ella define como un acto de propaganda política: «Ese color naranja esconde una revolución, un mensaje político y hasta un toque de herejía».

Cargando…

La revancha de la zanahoria morada

La curiosidad histórica que comparte Moreno conecta de lleno con la actualidad del sector hortofrutícola. En la feria Fruit Attraction, celebrada en Ifema, la compañía vallisoletana MuñozVal presentó una zanahoria morada recuperada de variedades ancestrales. Según un estudio del CSIC, esta variedad posee hasta 34 veces más capacidad antioxidante que la zanahoria naranja tradicional, gracias a su alto contenido en antocianinas.

El lanzamiento ha despertado interés entre profesionales y empresarios. El multimillonario José Elías, presente en el encuentro junto al emprendedor Eric Ponce, lo resumió así: «Has dado en la tecla con un producto muy natural y me sorprende que nadie lo haya lanzado antes. El aval científico, además, te permite marcar precio y abrir camino».

MuñozVal, con más de 40 años de trayectoria como empresa familiar, ha cultivado ya 400.000 kilos de zanahoria morada listos para su comercialización. La degustación en la feria tuvo una respuesta muy positiva, confirmando la expectación que despierta un producto que combina tradición, innovación y un fuerte argumento científico.

La historia que narra Inés Moreno y la apuesta de MuñozVal muestran cómo un alimento tan cotidiano puede convertirse en símbolo cultural, herramienta política y, ahora, superalimento con potencial en el mercado. Como concluye la propia divulgadora en su vídeo: «La próxima vez que te comas una zanahoria, recuerda que ese color naranja esconde una historia muy loca detrás».