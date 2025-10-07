Alertan de la presencia de fragmentos de metal en este paté

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Francia relativa a la presencia de fragmentos metálicos en confit de hígado de ave al oporto de la marca Bioporc.

En concreto, el nombre del producto afectado es Confit de foie de volaille au porto/ confit de hígado de ave al oporto y se presenta en un tarro de cristal con tapa metálica. El envase tiene un peso de 160 gramos.

Según la alerta publicada por la Agencia el pasado 3 de octubre, el lote afectado es el número R052a con fecha de caducidad del 28 de febrero de 2029.

La distribución inicial se ha producido en Cataluña, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta incidencia que se abstengan de consumirlos.