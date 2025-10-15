Alerta por la retirada de varios lotes de una crema limpiadora de manos por contener sustancias prohibidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Generalitat de Cataluña ha alertado de la retirada de varios lotes del limpiador Pasta Mandel por contener componentes prohibidos en los productos cosméticos por la Unión Europea.

En concreto, la nota publicada por el Departamento de Salud de la Generalitat señala que «el producto incumple el Reglamento (CE) Nº 1223/2009 sobre los productos cosméticos por contener butylphenyl methylpropional, una sustancia incluida en el anexo II Lista de sustancias prohibidas en productos cosméticos del Reglamento 1223/2009, con el número de orden 1666».

Los lotes afectados por esta incidencia son las numeraciones 0764 y 0765. Este producto, que se presenta en envase de 500 mililitros, está fabricado por la empresa Sislim Suministros de Limpieza SL, con sede en A Coruña.

La Pasta Mandel es un limpiador de manos que elimina los restos de grasa, aceite y carbonilla fácilmente. Con «cáscara de almendra del Mediterráneo Ibérico, tensoactivos y jabones», se anuncia como «válido para cualquier trabajo» donde se manchen las manos, «ya seas taxista, camionero, albañil, impresor, mecánico, chapista o cualquier otro».

El Departamento de Salud catalán ha señalado que, como medidas de seguridad, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado el cese de comercialización de los lotes afectados y la retirada del mercado de las unidades distribuidas implicadas en la alerta.

Como recomendaciones a los consumidores, se aconseja no adquirir ninguna unidad de los lotes afectados de este producto cosmético y en el caso de que ya estén en posesión de alguna, se abstengan de utilizarla de forma inmediata. Ante cualquier duda, el Departamento de Salud catalán pone a disposición de los usuarios el correo controlfarmaceutic.salut@gencat.cat, al que pueden dirigirse indicando en el asunto la referencia, nombre y marca del producto.