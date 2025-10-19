Cómo reconocer los posibles signos que podrían indicar cáncer de mama

La organización sindical llama a recoger el cáncer de mama en el listado de enfermedades profesionales por el Día Mundial del Cáncer de Mama.UGT

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Reconocer a tiempo los cambios en las mamas es fundamental para la detección temprana del cáncer de mama. Aunque el síntoma más conocido es el bulto, existen otras señales de alerta que deben ser revisadas por un médico.

Cualquier persona con tejido mamario, tanto mujeres como hombres, puede desarrollar cáncer de mama. Por ello, es importante conocer el aspecto y la sensación normales de las mamas para poder identificar cualquier cambio.

Los signos pueden presentarse de forma visible o ser detectados mediante la palpación. Si nota cualquiera de los siguientes cambios, debe consultar a un médico, incluso si una mamografía reciente fue normal:

Cambios en la Palpación

Bulto o Engrosamiento: La aparición de un bulto, nódulo o área engrosada en el seno o en la axila que se siente diferente al tejido circundante. A menudo es indoloro, duro e irregular.

Hinchazón en la Axila o Clavícula: Inflamación de los ganglios linfáticos en el área de la axila o alrededor de la clavícula.

Cambios en la Piel

Piel de Naranja (Peau d'orange): Formación de hoyuelos o arrugas en la piel de la mama, que le da un aspecto similar a la cáscara de una naranja.

Enrojecimiento o Irritación Persistente: Enrojecimiento, picazón, sarpullido o irritación constante en la piel de la mama o el pezón.

Textura y Temperatura: Cambios en la textura de la piel, volviéndose escamosa, seca, gruesa o con sensación de calor.

Cambio en el Tamaño o Forma: Una nueva diferencia significativa en el tamaño, la forma o el contorno de una mama, que no es común para usted.

Inflamación: Hinchazón parcial o total de la mama, aun cuando no se sienta un bulto.

Cambios en el Pezón

Retracción o Hundimiento: El pezón se invierte o se hunde hacia adentro, o cambia de posición.

Secreción Anormal: Secreción repentina y persistente del pezón que no es leche materna (puede ser transparente, lechosa, amarillenta o sanguinolenta).

Dolor Persistente: Dolor continuo en el pezón o en el seno, aunque el dolor mamario es más frecuente por causas benignas.

Descamación/Erosión: Piel seca, escamosa o formación de costras o llagas en el pezón o la areola.

La detección temprana aumenta significativamente las posibilidades de supervivencia. Los métodos recomendados incluyen:

Estar familiarizado con el aspecto y la sensación de sus mamas le ayuda a notar cambios inusuales. Aunque el autoexamen no se ha demostrado que reduzca el riesgo de muerte por cáncer de mama, es una herramienta clave para el autoconocimiento.

Observación Visual (Frente al espejo):

Mírese con los brazos a los lados, luego con las manos en las caderas haciendo presión y, por último, con los brazos levantados.

Busque cambios en el tamaño, la forma, el color, la simetría, la aparición de hoyuelos, arrugas o si el pezón está invertido.

Palpación (Acostada o de Pie/Duchándose):

Utilice las yemas de los tres dedos del medio con diferentes niveles de presión (ligera, media y firme) para palpar todo el tejido mamario.

Siga un patrón (como círculos concéntricos o líneas verticales) para asegurarse de cubrir toda la mama, desde la clavícula hasta la parte superior del abdomen, y desde el esternón hasta la axila.

Revise también el área de la axila y apriete suavemente el pezón para ver si hay secreción.

El examen clínico de las mamas (ECM) es un examen realizado por un médico o enfermero, quienes utilizan sus manos para palpar y buscar bultos u otros cambios.

La mamografía es la herramienta más eficaz y el mejor método para detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, a menudo antes de que se pueda palpar un bulto o aparezcan síntomas. Es una radiografía del seno.

La frecuencia y la edad de inicio de las mamografías de detección varían según las directrices médicas de cada país o región, y el nivel de riesgo de la persona. Consulte a su médico para establecer su plan de detección.

Resonancia Magnética (RM) de las Mamas

Se utiliza junto con la mamografía, generalmente para mujeres que tienen un riesgo alto de presentar cáncer de mama (por ejemplo, debido a antecedentes familiares o ciertas mutaciones genéticas).

Importante: La detección de un bulto o cualquier otro cambio no significa automáticamente que sea cáncer, ya que muchas afecciones mamarias son benignas. Sin embargo, solo un profesional de la salud puede confirmar la causa. Ante cualquier signo de alerta, debe buscar atención médica de inmediato.