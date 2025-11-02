Un informe declara la existencia de partículas de plomo en polvos de proteína de varias marcas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un informe de Consumer Reports, una de las principales asociaciones de consumidores de Estados Unidos, ha publicado un informe en el que revela la existencia de plomo en los suplementos proteínicos en polvo de varias marcas muy populares como Naked Nutrition o Huel.

La organización ha analizado muestras de 23 de estos productos —proteínas en polvo y batidos— y ha descubierto niveles de plomo superiores a lo que se considera seguro para el consumo diario en más de dos tercios de ellos, hasta diez veces más en algunos casos.

Consumer Reportes ha señalado que «no hay riesgo de daño inmediato» pero que su uso prolongado sí puede ser peligroso, sobre todo porque la dosis que se recibe de por consumir estos productos se añade la que se pueda obtener por otros alimentos.

Así, las distintas regulaciones estadounidenses manejan umbrales diferentes de las cantidades que se consideran seguras. Tal como señala Consumer Report, la legislación de California lo establece en 0,5 microgramos de plomo por ración, mientras que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU ha marcado la línea en 2.2 microgramos al día en niños y 8,8 al día en mujeres en edad fértil, considerando que superar esa cantidad puede provocar problemas de salud.

El informe de la asociación estadounidense ha encontrado que el producto que concentra mayor cantidad de plomo, la proteína en polvo Vegan Mass Gainer de Naked Nutrition, contiene 7,7 microgramos por ración, mientras que el segundo más algo, el polvo Black Edition de Huel, contiene 6,3 microgramos. Otros productos que superaban los 0,5 microgramos máximos según la normativa de California estaban en torno a los tres microgramos de plomo por ración.

Estas dos empresas, por su parte, han señalado que ninguno de sus productos contienen metales pesados que superen «los niveles de ingesta de referencia de la FDA» y que estaban «dentro de los límites de seguridad reconocidos internacionalmente», por lo que son «completamente seguros».

Cabe destacar que el plomo es un metal que puede almacenarse en los huesos una vez consumido y se expulsa muy lentamente. La exposición a largo plazo puede ser peligrosa y provocar problemas neurológicos de todo tipo. Los niños corren un elevado riesgo de intoxicación por plomo y pueden sufrir retrasos en el desarrollo, dificultades en el aprendizaje y convulsiones. En adultos, la exposición continuada a este metal se ha relacionado con problemas reproductivos, daño renal e hipertensión arterial, entre otros.