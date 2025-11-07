Alerta por la presencia de gluten en este lote de harina etiquetada como "sin gluten"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana relativa a la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de harina de trigo de sarraceno de la marca Organic Sac.

En concreto, está afectado el lote L133254218 con fecha de consumo preferente del 28 de octubre de 2026. Esta harina se comercializa empaquetada en envases de 500 gramos.

Según la Aesan, la distribución inicial se ha producido en Islas Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Comunidad de Madrid, Región de Murcia y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de la harina afectada de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener este producto en sus hogares que se abstengan de consumirlo. La ingesta de esta harina no comporta ningún riesgo para el resto de la población.