La AESAN alerta de la presencia de proteínas de la leche en pastelitos de crema

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes a las personas alérgicas a las proteínas de la leche de su presencia en pastelitos rellenos de crema de la marca NaturCeliac Gluten Free, pese a no estar incluidas en el etiquetado, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el producto afectado es 'Pastelitos rellenos de crema', de la marca NaturCeliac Gluten Free, con número de lote M16BB y fecha de caducidad 16/11/2025. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a la Comunidad de Madrid, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras.

Como medida de precaución, el organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas con alergia a las proteínas de la leche que pudieran tener el producto afectado anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, ha afirmado que su consumo "no comporta ningún riesgo".

La AESAN ha señalado que esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.