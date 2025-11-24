Más marcas de azúcar de coco en alerta por la presencia de sulfitos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha vuelto a ampliar la alerta por la presencia de sulfitos en endulzantes de origen natural procedentes de Indonesia.

La Agencia ha tenido conocimiento de esta ampliación por parte de las autoridades sanitarias de Castilla y León a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri).

El pasado mes de octubre, la Aemps informó de que la incidencia afectaba a varios productos de las marcas Azucarera, Dreamfoods, Planeta huerto y Bizilur. Ahora, a los azúcares de coco ya alertados, se le añaden tres productos más de las marcas Eco Wassi, Gumendi y La Salmantina. En concreto:

Azúcar de coco Bio, de la marca Eco Wassi, envasados en bolsas de plástico a temperatura ambiente con un peso de 300, 600 y 950 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones L240353, L240367, L250020, L250048, L250075, L250076, L250077, L250144, L250177, L250178, L250179, L250224, L250238, L250240, L250253 y L250289.

Azúcar de coco Bio, de la marca Gumendi, envasado en bolsa de plástico a temperatura ambiente con un peso de 300 gramos. Los lotes afectados son las numeraciones L250027, L250176, y L240176.

Ecológico, Azúcar de coco en bolsa de 1 kg, de la marca La Salmantina, envasado a temperatura ambiente. El lote afectado es el H495, con fecha de consumo preferente del 31 de abril de 2027.

Según la Aesan, la distribución se ha producido en todas las comunidades autónomas. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos y que pudieran tener alguno de los azúcares de coco afectados por la alerta en sus domicilios, que se abstengan de consumirlos. Si bien, la Aesan informa de que el consumo de estos productos no comporta ningún riesgo para el resto de la población.