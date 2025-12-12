Alerta sanitaria: retiran este medicamento para la hipertensión por un defecto de calidad

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada del medicamento Candesartán Sun 32 miligramos por un posible resultado fuera de especificaciones del ensayo de disolución.

En concreto, está afectado el lote PTF3381D, con fecha de caducidad del 30 de junio de 2026, de los comprimidos EFG del fármaco Candesartán Sun, en envase de 28 unidades.

El Candesartán Sun es un fármaco cuyo principio activo es candesartán cilexetilo. Este pertenece a un grupo de medicamentos llamados antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Hace que los vasos sanguíneos se relajen y dilaten, lo que facilita la disminución de la presión arterial y que el corazón bombee la sangre a todas las partes de su cuerpo. Está indicado para tratar la presión arterial alta (hipertensión) tanto en adultos como en niños desde los seis años, así como para tratar a adultos con insuficiencia cardíaca con función reducida del músculo cardíaco.

La Agencia ha clasificado el defecto como de clase 2. Los defectos de calidad de los medicamentos se clasifican por parte de la Aemps en tres clases (1, 2 y 3) siendo la clase 1 la que se corresponde con un posible riesgo más elevado y la clase 3 la de un menor riesgo.

El medicamento está fabricado por los laboratorios Sun Pharma Industries Limited, con sede social en la India, y el titular de su comercialización es Sun Pharma Industries Europe, con sede social en Países Bajos. La farmacéutica tiene representación local en Barcelona a través de Sun Pharma Laboratorios SL.

Aunque la Aemps señala que se trata de un defecto de calidad que no supone un riesgo vital para el paciente, ha procedido a la retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote afectado y a su devolución al laboratorio por los cauces habituales.

