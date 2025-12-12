Ojo con los turrones de pistacho: Facua alerta de marcas que solo incluyen un 12% entre sus ingredientes
FACUA ha detectado subidas de hasta el 23% con respecto al precio que tenían el año pasado
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre la composición de 14 turrones que se comercializan bajo la denominación «de pistacho». En este análisis se han tenido en cuenta productos de una decena de marcas diferentes: Vicens, 1880, Casa Eceiza, Hacendado, Dulce Noel, La Colmena, Castillo de Jijona, D. Barbero, Turrón 25, y El Abuelo.
De los turrones analizados, los que menos pistacho contienen son el de la marca Castillo de Jijona de 200 gramos (9,59 euros en su tienda online a través de Amazon) y el Turrón 25 de pistacho de 150 gramos (2,35 euros en su tienda online), con sólo el 12% de este fruto seco entre sus ingredientes. Pese a que estos turrones se venden como «de pistacho», ambos contienen un mayor porcentaje en su composición tanto de almendras como de azúcar.
Por su parte, los turrones que mayor porcentaje tienen de este fruto seco son el de la marca Vicens denominado Turrón blando de Pistacho Albert Adrià & José Andrés de 300 gramos, que tiene un 67% (17,70 euros en Hipercor) y el turrón duro de pistacho con sal marca El Abuelo de 200 gramos, con un 65% (11,95 euros en su web online).
FACUA advierte de la moda de estos turrones que supuestamente están elaborados con pistacho, ya que muchos de ellos contienen un pequeño porcentaje de este ingrediente. Por ello, recomienda a los consumidores no dejarse llevar únicamente por el precio a la hora de adquirir un turrón que se comercializa bajo la denominación concreta de un ingrediente, ya que el porcentaje del mismo podría ser ridículo.
Asimismo, sugiere que se analice detenidamente la composición que aparece en el etiquetado para valorar si realmente dicho turrón se ajusta a los gustos o necesidades. Alguna variedad con menos de un 20% de pistacho se vende a un precio/kilo similar a otras que contienen más de un 60% de este ingrediente.
Subida media del 12% en un año
FACUA también ha analizado la evolución anual de 13 precios de turrones de pistacho a la venta en seis grandes cadenas de distribución. Este tipo de dulce de Navidad se ha encarecido de media un 12,1% en el último año (ver tabla).
La asociación ha tenido en cuenta precios de ocho variedades diferentes de turrones de pistacho de cuatro marcas diferentes (Vicens, 1880, Dulce Noel y Hacendado). De los 13 precios analizados, 11 se han encarecido, uno mantiene el mismo precio del año pasado y sólo uno cuesta en 2025 menos que en 2024.
La mayor subida se ha registrado en el turrón de pistacho Hacendado, la marca blanca de Mercadona. Este producto ha subido más de un 23% desde 2024. El año pasado costaba 2,35 euros, mientras que este año está a 2,90 euros (0,55 euros más caro)
El segundo mayor incremento (un 20,7%) se localiza en el turrón de pistacho de la marca Vicens (200 gr.), que en Carrefour ha pasado de 10,89 euros en 2024 a 13,15 euros en 2025 (2,26 euros más).
La única bajada (-1,7%) de precio detectada se ha producido en el turrón de pistacho Dulce Noel de Dia, que cuesta este año 2,90 euros mientras que en 2024 estaba a 2,95 euros (0,05 euros menos).