Sanidad alerta por la posible presencia de una bacteria en la leche en polvo de marca Nestlé

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la posible presencia de 'Bacillus cereus' en un lote de leche en polvo para lactantes 'Nidina 1', de la marca Nestlé y procedente de Países Bajos, tras una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña.

El producto afectado, para el que ha pedido su retirada preventiva, es 'Nidina 1', de la marca Nestlé, con número de lote 52900346AB y fecha de consumo preferente octubre de 2027 (10/2027). Se presenta envasado en bote, tiene un peso de 800 gramos y se conserva a temperatura ambiente.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.