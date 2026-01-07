Alerta por la presencia de histamina en esta pasta de anchoa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Italia relativa a la presencia de histamina en pasta de anchoas de la marca Zarotti.

En concreto, está afectado el lote PH24 de este producto cuyo nombre comercial es pasta acciughe y tiene fecha de consumo preferente del 24 de julio de 2026. Esta pasta de anchoas se comercializa en tubos de aluminio de 60 gramos.

La distribución inicial se ha producido en Andalucía, Cataluña, Canarias y Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio la pasta de anchoas de la marca y lote afectado por esta alerta que se abstengan de consumirla.

En el caso de haberla consumido y presentar alguna sintomatología compatible con la intoxicación por histamina (urticaria en palmas de las manos, cara, cabeza y orejas; dolor de cabeza y mareos; dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea) se recomienda acudir a un centro de salud.