La experta Iria Beltrán advierte de un aumento de ictus y deterioro cognitivo en personas cada vez más jóvenes

La neuróloga Iria Beltrán Rodríguez, recién incorporada al cuadro médico del Hospital San Juan de Dios de León, ha alertado de que los ictus y los deterioros cognitivos "ya no son solo enfermedades de personas mayores", sino que cada vez se diagnostican con mayor frecuencia en pacientes de entre 50 y 60 años, edades a las que considera "plenamente jóvenes".

Beltrán, graduada en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y especialista formada vía MIR en el Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE), subraya la importancia de derribar la idea de que el alzhéimer o los ataques cerebrovasculares son patologías casi exclusivas de etapas avanzadas de la vida. "Todavía persiste ese estigma, pero vemos un aumento claro en personas más jóvenes", asegura.

La neuróloga —autora de una tesis doctoral Cum Laude sobre el ictus vertebrobasilar y número 1 en la OPE de Castilla y León de 2022— atenderá en el centro leonés patologías frecuentes como ictus, deterioro cognitivo, párkinson, epilepsia, cefaleas y migrañas. Estas últimas, según recuerda, son "mucho más limitantes de lo que la población suele creer".

Beltrán destaca la importancia de identificar y vigilar factores de riesgo modificables como la hipertensión arterial, el colesterol elevado, el tabaquismo o el consumo excesivo de alcohol. También llama a prestar atención a señales de alarma que la ciudadanía tiende a infravalorar, como mareos bruscos, inestabilidad repentina, visión doble o dolores de cabeza intensos.

La especialista insiste en la necesidad de una atención multidisciplinar para mejorar el pronóstico y reducir secuelas. "El trabajo conjunto entre Neurología, Atención Primaria y servicios como Cardiología, Endocrinología, Radiología o Rehabilitación es esencial", afirma. En pacientes que han sufrido un ictus, detalla, el control estrecho por parte del médico de familia y la coordinación entre especialidades "marca la diferencia".

Además de su labor clínica, Beltrán ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre ictus, trombosis, demencias y nuevos anticoagulantes, y cuenta con certificaciones en neurosonología, cefaleas, biomarcadores y ecocardioscopia. También es Premio a la Mejor Residente de Castilla y León y tutora coordinadora de Neurología del Caule.

Con su incorporación, el Hospital San Juan de Dios de León refuerza su cartera de servicios neurológicos y apuesta por una atención integral en un ámbito en el que, según la especialista, se avecinan grandes avances: "Los nuevos tratamientos monoclonales van a transformar la evolución de los pacientes con deterioro cognitivo leve", augura. EFE

