Alerta alimentaria por la retirada de lotes de alimentos infantiles por la toxina cereulida

La Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria (EFSA, conocida por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de que la retirada de lotes de alimentos infantiles por la presencia de la toxina cereulida se está extendiendo en los países de la Unión Europea (UE), al igual que las alertas nacionales, entre ellas en España, donde se han retirado del mercado ciertos lotes de leche de fórmula.

La retirada es preventiva y reducirá las probabilidades de exposición de los consumidores a la toxina, según ha precisado la EFSA, agencia científica de la UE con sede en Parma (Italia), en un comunicado.

Ha detallado que las retiradas comenzaron en diciembre y han continuado en febrero, como medida sanitaria preventiva y que afectan a alertas de productos vendidos tanto dentro como fuera de Europa.

La cereulida es una toxina que puede provocar náuseas, dolor de estómago y vómitos, así como producir deshidratación en los niños; sus efectos negativos son "bajo o moderados" y dependen de la edad infantil, pero hay riesgos más graves para los recién nacidos o bebés menores de seis meses, según ha recordado la EFSA.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha recibido informes de casos de diarrea de niños que consumieron los productos retirados, aunque por el momento no le han llegado notificaciones de casos graves.

La EFSA ha advertido de que los vómitos y la diarrea en los niños son síntomas comunes y pueden tener origen muy diverso, como las infecciones virales.

Como recomendación, la EFSA ha aconsejado que los niños que hayan consumido los alimentos con la fórmula de los lotes retirados y que tengan síntomas sean examinados por un médico y, si son graves, por departamentos de urgencias.

La Comisión Europea ha solicitado a la EFSA asesoramiento científico sobre los umbrales de contaminación con la toxina que deben determinar la retirada de los productos infantiles y la autoridad alimentaria publicará sus dictámenes la semana que viene.

En España, en las últimas semanas la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido varias alertas por la posible presencia de la toxina, lo que ha llevado a la retirada del mercado de ciertos lotes de leche de fórmula.