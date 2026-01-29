Retiran este piercing para el ombligo de Temu por exceso de cadmio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado de la concentración excesiva de cadmio en un piercing a la venta en la tienda online china Temu.

En concreto, se trata de un pendiente con un brillante que se coloca en el ombligo y lleva una cadena con pequeños colgantes brillantes que rodea la cintura. El modelo afectado tiene de referencia el número BYYSJ10059.

El producto viene envasado en una bolsa de plástico transparente y se desconoce la marca. El país notificante de la alerta ha sido Finlandia.

El sistema Rapex ha informado de que el cadmio es perjudicial para la salud humana porque se acumula en el cuerpo, puede dañar los riñones y los huesos y puede causar cáncer.

Por ello, el artículo no cumple con el Reglamento Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias y mezclas químicas), la regulación europea que tiene como objetivo principal mejorar la protección para la salud humana y el medio ambiente frente al riesgo que puede conllevar la fabricación, comercialización y uso de las sustancias y mezclas químicas. De acuerdo con esta normativa, las empresas deben identificar y gestionar los riesgos asociados a las sustancias que fabrican y comercializan en la Unión Europea.

Según la información facilitada por el sistema Rapex, se ha ordenado la retirada de estos productos afectados de manos de los usuarios finales.