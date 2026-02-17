Aldi retira de la venta estos disfraces de Carnaval por riesgo de asfixia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios disfraces de Carnaval de la marca Lily & Dand por riesgo de asfixia en niños pequeños.

En concreto, la incidencia se refiere a los disfraces de piloto de carreras (racer), bombero (firefighter) y mariquita (ladybug) de las tallas 92-104. El fallo está en que puede desprenderse el cierre de velcro de estos disfraces, lo que podría suponer un riesgo de asfixia al ser ingeridos por un menor.

Aldi ha solicitado a todos los clientes que hayan adquirido este producto en cualquiera de sus tiendas que lo devuelvan y procederán al reembolso del importe correspondiente.

Para cualquier consulta, los consumidores pueden contactar con esta cadena de supermercados a través del teléfono 900 902 466 o mediante el formulario disponible en su página web.