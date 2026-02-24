Consumo alerta de sulfitos no declarados en un lote de azúcar de coco

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), dependiente del Ministerio de Consumo, ha emitido una advertencia por la venta de un lote de azúcar de coco sin refinar de la marca Auchan en cuya composición hay sulfitos no declarados en el etiquetado.

En concreto, se trata del lote L /1004BE, que se vende en bolsa de plástico de 500 gramos, según la misma información.

Las autoridades sanitarias de Cataluña trasladaron esta alerta a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada del producto de los canales de comercialización.

Consumo recomienda a las personas con intolerancia a los sulfitos, que pudieran tener este lote en sus hogares, se abstengan de consumirlo mientras su ingesta no comporta riesgo alguno para el resto de la población.