Retirada esta freidora tras detectar un exceso de calentamiento durante su uso

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de una freidora de aceite de su marca Carrefour Home tras detectar un exceso de calentamiento durante su uso.

En concreto, el dispositivo afectado tiene la referencia HDF30B-25 y el código de barras 3616959381410. Este aviso se refiere exclusivamente a la referencia y modelo descrito, por lo que el resto de productos de la gama no se encuentran afectados por la alerta.

La empresa francesa ha pedido a aquellos consumidores que pudieran tener en sus hogares esta freidora que se abstengan de utilizarla y se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.

La compañía señala que los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente para resolver cualquier duda o llamar al teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 914 90 89 00.