Sangrado intermenstrual: ¿Qué dice la ciencia sobre las manchas fuera del periodo?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El sangrado que ocurre fuera de los días esperados de la menstruación, conocido técnicamente como sangrado intermenstrual o metrorragia, es una consulta frecuente en las clínicas ginecológicas. La ciencia explica que este fenómeno no siempre es motivo de alarma, pero responde a mecanismos biológicos específicos que alteran la estabilidad del endometrio. En la mayoría de los casos, la causa principal reside en las fluctuaciones de las hormonas sexuales, específicamente el estrógeno y la progesterona, que son las encargadas de mantener y desprender el tejido que recubre el útero.

Uno de los momentos más comunes para este manchado es la fase de ovulación. La investigación médica señala que, justo antes de que el ovario libere un óvulo, los niveles de estrógeno caen ligeramente antes de que la progesterona comience a subir. Esta breve "brecha" hormonal puede causar que una pequeña parte del endometrio se desprenda prematuramente, manifestándose como un ligero manchado rosado o amarronado a mitad del ciclo. Este tipo de sangrado suele ser breve y se considera un signo fisiológico normal en muchas personas.

Por otro lado, la ciencia también destaca que los anticonceptivos hormonales son una causa prevalente, especialmente durante los primeros meses de uso. Los métodos como la píldora, el parche o el dispositivo intrauterino (DIU) introducen niveles constantes de hormonas sintéticas a los que el cuerpo debe adaptarse. Durante este periodo de ajuste, el tejido endometrial puede volverse más delgado y frágil, lo que provoca pequeñas rupturas de capilares. Asimismo, el estrés crónico juega un papel determinante, ya que el cortisol —la hormona del estrés— puede interferir con el hipotálamo, alterando el ritmo natural del ciclo y provocando irregularidades en el sangrado.

Finalmente, es importante distinguir entre los factores funcionales y las patologías subyacentes. La evidencia científica sugiere que, si bien el manchado suele ser benigno, también puede ser un síntoma de afecciones como pólipos uterinos, fibromas o infecciones del cuello uterino. Los especialistas enfatizan que cualquier sangrado persistente o acompañado de dolor debe ser evaluado mediante ecografías o citologías para descartar anomalías estructurales. Entender la biología detrás de nuestro ciclo es la herramienta más eficaz para diferenciar una reacción natural del cuerpo de una señal que requiere intervención médica.