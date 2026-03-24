Retirada del mercado de estos calcetines infantiles al perder la capacidad antideslizante

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de varios pares de calcetines infantiles de la marca Carrefour Tex por desprendimiento de las almohadillas antideslizantes.

En concreto, se trata de los paquetes de dos unidades de los calcetines antideslizantes unisex de la marca Carrefour Tex con los códigos de barras: 3616473121530 (talla 21/23, color blue 2), 3616473121547 (talla 24/26, color blue 2), 3616959311349 (talla 21/23, color blue 2), 3616959311356 (talla 24/26, color blue 2), 3616959382035 (talla 21/23, color parme), 3616959382028 (talla 24/26, color parme), 3616958275048 (talla 21/23, color pink light 2), 3616958275055 (talla 24/26, color pink light 2), 3616953046155 (talla 21/23, color sky light), 3616953046162 (talla 24/26, color sky light).

Este aviso se refiere exclusivamente a las referencias, colores y tallas descritas, el resto de productos de la gama no se encuentran afectados por esta incidencia y por lo tanto, se pueden seguir utilizando sin ningún problema.

La empresa francesa ha pedido a aquellos consumidores que pudieran tener en sus hogares estos calcetines que se abstengan de utilizarlos y se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.

La compañía señala que los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente para resolver cualquier duda o llamar al teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 914 90 89 00.