Denunciada la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa de protección de datos en su tienda online

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda de la Fundación Francisco Franco por vulnerar la normativa vigente sobre protección de datos y por el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Con esta son ya once las webs de venta de productos con mensajes de extrema derecha que la asociación ha denunciado en los últimos años.

Las denuncias han sido presentadas ante la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

A través de su tienda online, la Fundación Francisco Franco vende artículos como libros, calendarios, cinturones, corbatas y medallas, entre otros accesorios. No obstante, no se proporciona información suficiente que permita identificar al responsable del tratamiento de los datos personales recabados de los usuarios, ni se informa sobre los derechos ARCO que los clientes pueden ejercer.

Por lo tanto, la asociación entiende que se están omitiendo datos esenciales, lo que supone una clara vulneración de las obligaciones legales de información al consumidor y genera una situación de falta de transparencia que puede provocar indefensión.

Además, los artículos que se venden incluyen mensajes, imágenes y simbología que ensalzan la figura del dictador Francisco Franco, ya que incorporan referencias explícitas a su persona, así como a emblemas y consignas vinculadas al régimen franquista y a la ideología fascista que lo sustentó.

La naturaleza de estos artículos, su presentación comercial y el contexto en el que se ofrecen al público evidencian una finalidad de exaltación y normalización de ideologías y regímenes responsables de graves vulneraciones de derechos humanos, suponiendo un claro menosprecio hacia las víctimas y sus familias.

FACUA considera que la comercialización de este tipo de artículos no puede analizarse únicamente desde una perspectiva mercantil o de libertad empresarial, sino también desde su impacto en la dignidad de las víctimas, en la preservación de la memoria democrática y en la salvaguarda de los valores de respeto, pluralismo y convivencia que deben regir en una sociedad democrática.

Qué dice la ley

El artículo 62 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, califica como infracciones muy graves «las convocatorias de actos, campañas de divulgación o publicidad que por cualquier medio de comunicación pública, en forma escrita o verbal, en sus elementos sonoros o en sus imágenes, inciten a la exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial, cuando entrañe descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares».

Esta web también se salta la obligación de facilitar información sobre el tratamiento que hace de los datos personales de sus compradores y de su derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación al tratamiento, portabilidad y oposición. Se trata de una infracción de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que recoge estas obligaciones de información en su artículo 11.

Misma información que impone el Reglamento General de Protección de datos en su artículo 13, que obliga a facilitar «la identidad y los datos de contacto del responsable», «los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso» y «los fines del tratamiento», entre otros.

Denuncias contra webs ultras

Esta es la undécima web de venta de productos ultra que FACUA denuncia en los últimos años.

Anteriormente ha denunciado a elcapo.org, registrada por lobby de extrema derecha CitizenGo/Hazte Oír; UltraInvicta, que vende productos de Núcleo Nacional, la web de La Falange, una tienda online vinculada al ultra David Santos, gobiernodimision.online, propiedad de Alvise Pérez; y una tienda online que vendía camisetas con una imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en prisión y cuyo responsable era el agitador Vito Quiles. También a bazardelalegion.com, tiendapatria.com y la web noviembrenacional.com.

De ellas, sólo las cuatro primeras permanecen abiertas. El resto ya no se encuentran accesibles.

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