Retiran este yogurt griego de marca blanca por la presencia de gluten y/o frutos de cáscara no incluidos en el etiquetado

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrefour ha informado de la retirada del mercado, como medida de precaución, de unos yogures griegos de su marca blanca tras detectarse la posible presencia de gluten y/o frutos de cáscara no declarados en el etiquetado.

En concreto, están afectados los yogures con código de barras 8431876351750 y con fecha de consumo preferente del 26 de abril de 2026. Este producto se comercializa en pack de seis unidades de 125 gramos.

La empresa francesa ha pedido a aquellos clientes alérgicos y/o intolerantes al gluten y/o frutos de cáscara que pudieran tener estos yogures en sus hogares se abstengan de consumirlos y se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.

Carrefour ha aclarado que este aviso se refiere exclusivamente a la referencia y consumo preferente descrito. El resto de yogures de esta gama, así como el resto de consumos preferentes, no se encuentran afectados por este aviso y, por lo tanto, se pueden seguir consumiendo sin ningún problema.

Los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente para resolver cualquier duda o llamar al teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 914 90 89 00.