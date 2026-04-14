Retiran del mercado estas colonias por contener el alérgeno alcohol bencílico en cantidades superiores a las permitidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización, retirada del mercado y recuperación de varios lotes en diferentes formatos del producto cosmético Yodeyma Kids por presencia del alérgeno alcohol bencílico en una concentración superior al 0,001%, sin que este figure en la lista de ingredientes del etiquetado.

En concreto, los productos y lotes afectados son fragancias Yodeyma Kids, de la empresa Andromeda Manufacturing SL, con sede social en Dosbarrios (Toledo), con las numeraciones siguientes: lote EY26KID en formato 125 mililitros, lote EY27KID en formato 125 mililitros, lote EY28KID en formato 125 mililitros, lote EY29KID en formato 125 mililitros, lote EY30KID en formato 125 mililitros, lote EY32KID en formato 125 mililitros, lote EY33KID en formato 125 mililitros, lote EY34KID en formato 125 mililitros, lote Y515KID en formato 50 mililitros, lote Y516KID en formato 50 mililitros, lote PY29KID en formato 15 mililitros, lote PY30KID en formato 15 mililitros y lote PY31KID en formato 15 mililitros.

El reglamento sobre productos cosméticos establece que ciertos alérgenos deben aparecer declarados en el etiquetado siempre que su concentración supere el límite del 0,001%. La Aemps ha comunicado las medidas a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para su difusión.

Según la información facilitada por la Agencia, la utilización de este producto podría suponer un riesgo grave para la salud de personas sensibilizadas. Este factor es especialmente relevante al tratarse de un producto destinado a población infantil.

La Aemps ha informado de que la empresa responsable ya ha iniciado la retirada del producto de los puntos de venta, así como la recuperación de los cosméticos adquiridos por las personas usuarias.

Como medida de precaución y en caso de poseer alguno de los productos afectados por esta alerta en sus hogares, la Aepms recomienda a los usuarios que no los utilicen y que los devuelvan al establecimiento donde lo compraron para su devolución. Además, la marca ha puesto a disposición de los consumidores el correo certificados@yodeyma.com para gestionar las devoluciones.