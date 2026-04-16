Sanidad alerta de la presencia de trigo y otros cereales no declarados en el etiquetado de estas lentejas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la posible presencia de trigo y otros cereales no incluidos en el etiquetado en lentejas pardinas de la marca BioArtesa.

En concreto, los productos afectados son la Lenteja Pardina Bio, envasada en paquetes de 500 gramos, con números de lote 626021 y 125035 y fecha de consumo preferente del 17 de diciembre de 2026, y los lotes 1026050 y 126089, con fecha de consumo preferente del 17 de diciembre de 2027. También están afectadas las envasadas en sacos de 5 kilos, con los lotes 825016 y fecha de consumo preferente del 17 de diciembre de 2026, y los lotes 226076, 1026050 y 126089, con fecha de consumo del 17 de diciembre de 2027; y en sacos de 25 kilos, con los lotes 125142 y 426012 y fecha de consumo preferente del 17 de diciembre de 2026, así como el 226047, con fecha de consumo preferente del 17 de diciembre de 2027.

Según la información de la Aesan, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia al trigo que pudieran tener en sus hogares los productos de la marca y lotes afectados que se abstengan de consumirlos. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.