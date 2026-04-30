Confirmado por la Comisión Europea: el error al usar el aire acondicionado que dispara tu factura

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Verano y aire acondicionado van de la mano siempre, y más en un país como España, tan dado a las altas temperaturas. El uso del aire acondicionado lleva inherente un aumento de la factura de la luz, sin embargo, hay gestos que podemos hacer para que no se dispare.

Diversos organismos oficiales, como el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Comisión Europea, llevan años alertando sobre el mismo error; que dispara el consumo sin que nos demos cuenta y sin que estemos disfrutando mejor de este esencial electrodoméstico. Estamos ajustando la temperatura demasiado baja.

El error más frecuente: poner el aire por debajo de lo recomendado

Y es que uno de los fallos más habituales entre los hogares consiste en colocar el aire acondicionado a temperaturas demasiado bajas, a menudo por debajo de los 22 °C. Aunque pueda parecer que así se enfría antes la habitación en la que estemos, lo cierto es que el sistema trabaja con mayor intensidad durante más tiempo, lo que dispara el consumo energético.

¿Qué recomienda el IDAE? Lo ideal sería mantener el termostato en torno a los 24-26 °C en la época estival. Cada grado que se reduce la temperatura puede aumentar el consumo energético entre un 6% y un 8%, según datos respaldados también por la Comisión Europea en sus guías de eficiencia energética. Es decir, pasar de 24 °C a 20 °C puede suponer un incremento de hasta un 30% en el gasto eléctrico.

No enfría más rápido, solo consume más

Ya lo hemos adelantado antes, y es el mito extendido de que bajar la temperatura al mínimo provoca que la habitación se enfríe antes, pero la realidad es distinta. Los sistemas de aire acondicionado funcionan a una potencia constante, por lo que el tiempo que tarda en alcanzar una temperatura confortable depen de factores como el aislamiento de la vivienda o el tamaño de la estancia, no de la baja temperatura.

Por tanto, ajustar el termostato a 18 °C no hará que la habitación se enfríe antes, pero sí hará que el aparato funcione más tiempo del necesario para alcanzar ese nivel, aumentando el consumo innecesariamente.

Otros errores que encarecen la factura

Además de bajar la temperatura demasiado, existen otros hábitos que influyen en el gasto energético, como no realizar un mantenimiento adecuado del equipo (limpiar los filtros, por ejemplo) Esto reduce la eficiencia del equipo, llegando a consumir hasta un 15% más de energía según el IDAE.

También es clave evitar fugas de aire. Mantener puertas o ventanas abiertas mientras el sistema está en funcionamiento obliga al aparato a trabajar más para compensar la pérdida de frío.

Cómo ahorrar sin renunciar al confort

Los expertos coinciden en que es posible mantener una temperatura agradable sin disparar el consumo. Algunas recomendaciones básicas incluyen:

Ajustar el termostato entre 24 y 26 °C.

Utilizar modos “eco” o temporizadores.

Mejorar el aislamiento del hogar (persianas, toldos o cortinas).

Realizar un mantenimiento periódico del equipo.

En definitiva, el error de bajar demasiado la temperatura del aire acondicionado no solo es innecesario, sino que tiene un impacto directo en la factura eléctrica. Corregir este hábito, respaldado por las recomendaciones de organismos oficiales, puede traducirse en un ahorro significativo durante los meses de más calor.