Alertan de la presencia de Salmonella en estos productos de moringa ecológica

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha relativa a la presencia de Salmonella en productos de suplementación vegana de moringa ecológica marca El Granero.

En concreto, se trata de los productos Moringa bio, marca El Granero, presentado en envase de 90 cápsulas, peso de 36 gramos, lote 10C4 y fecha de caducidad del 31 de diciembre de 2027; el producto Moringa bio, de la marca El Granero integral, en bolsa de 150 gramos, con número de lote MO260635 y fecha de caducidad del 30 de junio de 2027; el producto Moringa ecológica (Organic moringa powder), marca The Saffron Company JJ, envasado en bolsas de 250 gramos, con lote E25095 y fecha de consumo preferente de diciembre de 2027; la Moringa en polvo eco, marca Frisafran, envasado en bolsa de 500 gramos, con lote E25095 y fecha de consumo preferente de diciembre de 2027; y el producto Moringa organic, marca Drasanvi, envasado en bolsa de 125 gramos, con lote C12105.

Según la información facilitada por la Aesan, la distribución inicial ha sido a Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana, País Vasco, Madrid, Melilla, Murcia, Navarra, La Rioja, Canarias, Aragón y Cantabria, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haberlos ingerido y presentar alguna sintomatología compatible con la salmonelosis (principalmente diarrea y / o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza) se recomienda acudir a un centro de salud.