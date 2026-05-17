La 'nevada' que arrasa León y puede provocar incendios en segundos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Cada primavera, miles de españoles observan con curiosidad cómo una especie de nevada aparentemente inofensiva invade calles, parques y jardines de todo el país. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que estas pelusas blancas esconden un peligro que las autoridades de protección civil y los bomberos se esfuerzan en advertir año tras año.

El fenómeno, que alcanza su máxima expresión durante las próximas semanas, procede de los chopos y álamos que pueblan numerosas ciudades y espacios naturales de España. Lo que parece una estampa idílica puede convertirse en un auténtico riesgo de incendio urbano si no se toman las precauciones necesarias.

Los cuerpos de bomberos de diferentes comunidades autónomas han intensificado sus campañas de concienciación, alertando de que una simple colilla mal apagada o una chispa accidental pueden desencadenar un fuego de propagación rapidísima cuando estas fibras vegetales se acumulan en el suelo o en rincones de difícil acceso.

Qué es realmente esta nevada primaveral

Técnicamente conocidas como vilanos, estas estructuras algodonosas son el sistema de dispersión de semillas de los chopos y álamos, árboles pertenecientes al género Populus. Durante el mes de abril y mayo, estos árboles liberan millones de semillas envueltas en una fibra sedosa y ligera que les permite viajar grandes distancias transportadas por el viento.

El proceso forma parte del ciclo reproductivo natural de estos árboles, que han evolucionado para colonizar territorios amplios gracias a este eficaz mecanismo de dispersión. Sin embargo, la concentración de ejemplares en entornos urbanos multiplica exponencialmente la cantidad de material inflamable que se acumula en aceras, parques y zonas verdes.

En ciudades como Madrid, Zaragoza, Valladolid o Lleida, donde los chopos forman parte del arbolado tradicional de paseos y riberas fluviales, el fenómeno adquiere dimensiones espectaculares, llegando a acumularse capas de varios centímetros en zonas con poca circulación de personas o vehículos.

Por qué representa un peligro real de incendio

La composición de estos vilanos los convierte en un material altamente inflamable por varias razones. En primer lugar, su estructura fibrosa y hueca permite una oxigenación perfecta, facilitando la combustión instantánea. Además, el bajo contenido de humedad que presentan en esta época del año hace que prendan con la más mínima fuente de calor.

Los expertos en prevención de incendios señalan que la velocidad de propagación del fuego en acumulaciones de vilanos puede superar los 10 metros por segundo en condiciones de viento moderado, lo que convierte un pequeño conato en un incendio de consideración en cuestión de minutos.

Durante 2023, los servicios de emergencias de España registraron más de 150 intervenciones relacionadas con incendios provocados por la ignición de estas pelusas vegetales, especialmente en zonas urbanas cercanas a contenedores, vehículos estacionados o fachadas de edificios con acumulación de material en balcones y terrazas.

Cómo detectar las zonas de mayor riesgo

Identificar las áreas donde el riesgo de incendio es más elevado resulta fundamental para la prevención. Los expertos recomiendan prestar especial atención a esquinas, alcorques de árboles, entradas de garajes, sótanos de edificios y cualquier espacio donde las corrientes de aire favorezcan la acumulación de estos materiales.

Los vehículos estacionados bajo chopos durante períodos prolongados también presentan un riesgo adicional debido a la acumulación de vilanos en el motor y sistemas de escape, que al alcanzar altas temperaturas pueden provocar la ignición del material vegetal depositado en compartimentos del vehículo.

Las terrazas y balcones de viviendas situadas en zonas arboladas con presencia de chopos deben limpiarse con frecuencia durante estas semanas, eliminando las acumulaciones que puedan formarse especialmente en rincones protegidos del viento.

Consejos de seguridad para la población

Las autoridades de protección civil recomiendan extremar las precauciones con cualquier fuente de calor durante las semanas de máxima dispersión del polen de chopo. Esto incluye apagar completamente cigarrillos y asegurarse de que las colillas están totalmente extinguidas antes de desecharlas en papeleras o contenedores.

Los ayuntamientos con mayor afectación han intensificado los servicios de limpieza viaria durante este período, programando baldeos y barridos con mayor frecuencia para reducir las acumulaciones en espacios públicos. Ciudades como Pamplona o Logroño han implementado protocolos específicos de actuación que incluyen la revisión de zonas de especial sensibilidad.

Para los propietarios de viviendas, se recomienda mantener limpias las zonas exteriores, especialmente aquellas donde puedan acumularse cantidades significativas de vilanos. El uso de agua para humedecer el material antes de su recogida minimiza el riesgo de ignición accidental durante las labores de limpieza.

Gestión municipal del arbolado urbano

Algunos municipios españoles han planteado la sustitución progresiva de ejemplares femeninos de chopo y álamo, que son los responsables de la producción de vilanos, por variedades masculinas o por otras especies de arbolado urbano que no presenten esta problemática estacional.

Sin embargo, la comunidad científica y los especialistas en gestión de zonas verdes advierten que estas decisiones deben tomarse con cautela, ya que los chopos desempeñan funciones ecológicas importantes en ecosistemas urbanos y periurbanos, proporcionando hábitat para numerosas especies de aves y contribuyendo significativamente a la mejora de la calidad del aire en entornos urbanos.