Advierten de la presencia de huevo y almendras no incluidas en la etiqueta de este postre

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de almendras y huevo no incluido en el etiquetado del postre Delicias de galleta María de la marca La Lechera de Nestlé.

Este aviso es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

En concreto, están afectados los lotes 3006BK y 0807BK del producto Delicias de galleta María con fechas de caducidad del 30 de junio y 8 de julio de 2026 respectivamente. Este postre se comercializa refrigerado en envases de dos unidades de 125 gramos cada una. La empresa ha comunicado a través de un comunicado que el producto se ha comercializado en establecimientos de Alcampo y Carrefour. Según la información disponible, la distribución del producto afectado se ha producido en casi todo el territorio nacional.

Esta aviso ha sido trasladado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia a las almendras o al huevo que pudieran tener este postre en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.