La AESAN lanza una alerta por la presencia de ácido cianhídrico en estas semillas de lino

Publicado por EP Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado este lunes una alerta por la presencia de ácido cianhídrico en semillas de lino de la marca ApnaBaba procedentes de la India.

En concreto, se trata del producto 'ALSI' ('Linseed'), semillas de lino de la marca ApnaBaba, con fecha de caducidad del 20 de junio de 2027. La AESAN ha tenido conocimiento a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF) de esta notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Malta

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, País Vasco y Baleares, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.