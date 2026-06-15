La AESAN alerta de la presencia de 'Listeria' en este lote de foie gras de pato

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este lunes de la presencia de 'Listeria monocytogenes' en un lote de bloc de foie gras de pato de la marca Capdevila, según han notificado las autoridades sanitarias de País Vasco.

El producto afectado es 'Bloc foie gras de pato Mi-Cuit' de la marca Capdevila, con número de lote L26029311821 y fecha de caducidad 29/01/27. Se presenta en un envase de plástico con cartón y tiene un peso por unidad de 40 gramos.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En caso de haber consumido alguno de los productos afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

Además, ha sugerido a las mujeres embarazadas que consulten las recomendaciones de consumo durante el embarazo de la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar por estar asociados a determinados peligros biológicos, entre los que destaca 'Listeria monocytogenes'.

En paralelo, ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.