Marta Ortega, farmacéutica: «El retinol puede utilizarse en verano si la piel ya está adaptada»

La adaptación previa de la piel y el uso diario de protector solar son las claves para poder seguir utilizando retinol durante el verano, según la farmacéutica Marta Ortega.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano, una de las preguntas más repetidas en las consultas dermatológicas y en las farmacias vuelve a aparecer: ¿hay que dejar de usar retinol cuando aumenta la exposición al sol? Aunque durante años la respuesta parecía un rotundo sí, cada vez más especialistas matizan esta recomendación.

La farmacéutica Marta Ortega, fundadora de MLAB Wellaging, explica que la clave no está en la estación del año, sino en el estado de la piel. Si el proceso de adaptación al retinol ya se ha completado y se mantiene una correcta protección solar, no es necesario abandonar este activo durante los meses de verano.

«Quien lleva meses utilizando retinol y tiene la piel adaptada puede seguir empleándolo en verano, siempre acompañado de una correcta protección solar», afirma Marta Ortega.

La experta explica que el verdadero problema aparece cuando se intenta empezar a utilizar retinol por primera vez en plena época estival o se retoma después de haberlo abandonado durante meses.

En ese periodo inicial, conocido como retinización, la piel se encuentra más sensible y puede reaccionar con irritación, descamación o enrojecimiento, especialmente si coincide con una mayor exposición solar.

El gran error es confundir fotosensible con fotosensibilizante

Uno de los mitos más extendidos es pensar que el retinol provoca directamente una mayor sensibilidad al sol. Marta Ortega aclara que no es exactamente así.

«El retinol es un activo fotosensible, lo que significa que pierde eficacia cuando se expone a la luz. Pero no es fotosensibilizante, es decir, no provoca por sí mismo una mayor reacción de la piel frente al sol».

Por ese motivo, los especialistas recomiendan aplicarlo siempre por la noche y utilizar protección solar de amplio espectro cada mañana.

Mantener la rutina puede ser mejor que empezar de cero en otoño

Abandonar el retinol durante todo el verano también puede tener inconvenientes.

Si la piel ya estaba perfectamente adaptada, interrumpir el tratamiento durante varias semanas puede obligar a repetir el proceso de adaptación cuando llegue el otoño.

Además, mantener una rutina constante permite seguir aprovechando algunos de los beneficios más conocidos de este activo, como favorecer la renovación celular, estimular la producción de colágeno y ayudar a mejorar los signos del fotoenvejecimiento provocados por la radiación solar.

La protección solar sigue siendo imprescindible

Que el retinol pueda utilizarse en verano no significa que pueda hacerse sin precauciones. La farmacéutica insiste en que la protección solar diaria es obligatoria y que conviene evitar exposiciones prolongadas al sol, especialmente durante las horas centrales del día.

También recomienda no incorporar otros activos potencialmente irritantes al mismo tiempo si la piel muestra signos de sensibilidad.

Para Marta Ortega, el cuidado de la piel debe entenderse como un proceso continuo y no como una rutina que cambia completamente con cada estación.

Cuando la piel está adaptada y protegida correctamente, no existe la necesidad de eliminar el retinol únicamente porque haya llegado el verano. Como resume la farmacéutica, la decisión no depende tanto del calendario como del estado de la piel y de mantener una rutina responsable acompañada siempre de fotoprotección.