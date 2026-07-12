Marta García, experta: «El movimiento es la herramienta más eficaz para aliviar las piernas pesadas en verano»

El calor y el sedentarismo pueden agravar la sensación de piernas pesadas, un problema que mejora con el movimiento y unos hábitos adecuados.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano, miles de personas comienzan a notar que sus piernas pesan más, los tobillos se hinchan al final del día y aparece una incómoda sensación de cansancio incluso después de haber descansado. Durante años se ha atribuido este problema únicamente a la retención de líquidos, pero la realidad es bastante más compleja. La circulación venosa, el sistema linfático, los cambios hormonales o el sedentarismo también desempeñan un papel decisivo. Así lo explica Marta García, esteticista especializada en bienestar corporal, que insiste en que conocer el origen del problema es el primer paso para aliviarlo de forma eficaz.

«Cuando hablamos de piernas hinchadas no podemos hablar únicamente de líquidos. Tenemos que valorar cómo funciona la circulación venosa, el sistema linfático, el movimiento y cómo responde cada cuerpo cuando aumentan las temperaturas», asegura Marta García.

Durante los meses más calurosos del año, el organismo dilata los vasos sanguíneos para regular mejor la temperatura corporal. Ese mecanismo fisiológico ralentiza el retorno venoso y favorece la acumulación de líquidos en los tejidos, generando sensación de pesadez, congestión y aumento de volumen.

Sin embargo, la experta recuerda que detrás de unas piernas hinchadas pueden esconderse factores muy distintos, desde alteraciones del drenaje linfático hasta cambios hormonales, pérdida de masa muscular, determinados medicamentos o largas jornadas sentado o de pie.

Marta García explica qué hábitos empeoran las piernas hinchadas en verano

Uno de los errores más habituales, según Marta García, consiste en reducir el consumo de agua pensando que así disminuirá la hinchazón.

«Muchas personas piensan que beber menos agua evita la hinchazón y ocurre justo lo contrario. El agua es fundamental para transportar nutrientes, eliminar residuos y movilizar líquidos. Cuando falta hidratación, estos procesos funcionan peor», explica.

La especialista añade que el sedentarismo también multiplica el problema. Cada vez que caminamos, la musculatura de las piernas actúa como una auténtica bomba que impulsa la sangre y la linfa hacia el corazón. Si permanecemos demasiadas horas inmóviles, ese mecanismo pierde eficacia y las molestias aparecen con mayor facilidad.

Aunque cada paciente necesita una valoración individual, existen hábitos sencillos que ayudan a aliviar la sensación de piernas pesadas durante el verano.

Caminar a diario, evitar permanecer demasiado tiempo en la misma postura, mantener una correcta hidratación, elevar ligeramente las piernas al finalizar el día, realizar ejercicios de fuerza para conservar la masa muscular y moderar el consumo de sal, alcohol y alimentos ultraprocesados son algunas de las recomendaciones básicas.

«El movimiento es una de las herramientas más sencillas y más importantes. Las piernas necesitan activarse para favorecer su propio sistema de retorno», destaca Marta García.

Marta García explica por qué la menopausia agrava las piernas hinchadas en verano

La experta explica que muchas mujeres experimentan un empeoramiento de estos síntomas durante la perimenopausia y la menopausia.

La disminución hormonal modifica la composición corporal, reduce la calidad del colágeno y la masa muscular y altera la respuesta vascular, haciendo que la circulación resulte menos eficiente.

«Muchas mujeres me cuentan que incluso se levantan por la mañana con sensación de piernas cargadas después de haber descansado. En muchos casos no existe un aumento de peso, sino un cambio en cómo funciona el tejido», señala.

Salud y bienestar Los cirujanos previenen contra tratamientos «milagro» para las varices Europa Press | barcelona

Marta García recomienda un diagnóstico para tratar correctamente las piernas hinchadas en verano

Cuando la sensación de congestión ya está instaurada, los hábitos saludables pueden complementarse con tratamientos específicos destinados a mejorar el drenaje linfático y la circulación venosa, siempre tras una valoración profesional.

Entre ellos destacan protocolos como Lymphocell, orientado a estimular el sistema linfático, o tecnologías como LPG Infinity Medical, diseñadas para favorecer la movilización de líquidos y mejorar la oxigenación de los tejidos. La elección de uno u otro dependerá siempre del origen del problema y de las necesidades de cada paciente.

Para Marta García, el error más frecuente es tratar todas las piernas hinchadas como si respondieran a la misma causa.

«Dos personas pueden tener el mismo peso, la misma edad e incluso hábitos similares y llegar al final del día con piernas completamente diferentes. No me gusta simplificar las piernas hinchadas diciendo simplemente que es retención de líquidos. Detrás puede existir un desequilibrio hídrico, problemas de circulación venosa, alteraciones del drenaje linfático, cambios hormonales, pérdida de masa muscular o inflamación de bajo grado. Entender qué ocurre en cada caso es la clave para actuar de forma eficaz y conseguir que las piernas vuelvan a sentirse ligeras, cómodas y funcionales incluso durante los meses de más calor», concluye.