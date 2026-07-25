Alertan de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de estos lotes de harina de garbanzo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Islas Baleares relativa a la presencia de gluten no incluido en el etiquetado de harina de garbanzo de la marca Harinas de Mallorca.

En concreto, están afectados los lotes L7261205 y 05270401, con fechas de consumo preferente del 31 de enero y 30 de abril de 2027 respectivamente. El producto se comercializa en formato de un kilo.

La distribución inicial se ha producido en las Islas Baleares, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten que pudieran tener en sus hogares la harina de la marca y lotes afectados que se abstengan de consumirla. Su ingesta no comporta ningún riesgo para el resto de la población.