Vox: «El pacto de gobierno está roto y hay que comenzar a negociar»

«El pacto de gobierno eon el PP está roto y hay que comenzar a negociar». Así de rotunda se ha expresado este jueves la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Ponferrada, Patricia González, en una rueda de prensa convocada para transmitir que su formación sigue «con la mano tendida» al alcalde, pero considera «indispensable» que tanto ella como su compañero Gerardo González entren en el equipo de gobierno.

Patricia González aseguró que los servicios jurídicos del Ayuntamiento le han confirmado que la creación de los dos institutos prometidos por el PP a Vox para lograr su apoyo en la investidura de Marco Morala como alcalde -Cultura y Formación y Empleo- es imposible «hasta 2028», cuando concluya el Plan de Ajuste presupuestario que condiciona la actividad económica del consistorio. González volvió a insistir en que el alcalde firmó los decretos para que, en vista de que no sería legal crear los institutos, tanto ella como Gerardo González recibieran las delegaciones de Cultura y Formación y Empleo como concejales del equipo de gobierno, y mostró su malestar por la decisión de Morala de revocarlos ante la negativa final de Coalición por el Bierzo (CB) a que Vox formara parte del organigrama. «Hemos sido los dos concejales con menos horas en la historia del gobierno de Ponferrada», ironizó.

La portavoz de Vox conminó al alcalde a sentarse a negociar. «El PP tiene que cumplir el pacto de gobierno con Vox porque actualmente está roto. Lo que tiene que aceptar es que Vox es un socio de gobierno», afirmó. Y recordó que Vox tiene dos concejales igual que CB y su apoyo es imprescindible para gobernar.

A la pregunta de si Vox «bloqueará» el presupuesto de Ponferrada si no se renueva el acuerdo con el PP, González respondió que «por supuesto». Pero dejó claro que su intención es seguir «con la mano tendida» al PP, porque la prioridad de Vox es «eliminar al socialismo en Ponferrada y evitar que gobiernen». La portavoz de Vox aseguró que la negociación debe empezar de nuevo. «Hay que empezar a negociar de cero. Nunca hemos puesto líneas rojas, solo al socialismo». Pero a preguntas de la prensa, reconoció a continuación que el punto irrenunciable para Vox es que sus dos concejales entren en el equipo de gobierno, algo que choca con la postura de CB. «Por supuesto, es indispensable que seamos concejales del equipo de gobierno». «Es lo justo y es lo que Vox se merece. Representamos a 2.300 votantes que no son ciudadanos de segunda. Tenemos dos concejales igual que Coalición por el Bierzo», recalcó. Añadió también que «lo que negocia el PP con Vox también tiene que ser respetado». Y recordó, en alusión al pacto del PP con CB, que «diez más dos son doce, no trece», número necesario de concejales para gobernar con estabilidad.