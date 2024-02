Dueñas niega que Vox esté detrás de la revuelta del campo: "El sector está harto de todo"

Publicado por María Carro Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, Gerardo Dueñas, está del lado de los agricultores y los ganaderos en la reivindicación que les ha llevado a tomar las calles y así lo ha vuelto a poner de manifiesto en un acto celebrado este lunes en El Bierzo. Dice el consejero que el sector está harto y lo que está haciendo es mostrar su hartazgo. También niega que sea su formación, Vox, la que haya incendiado las manifestaciones y espera que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, "saqué del cajón de la mesa" de su despacho el proyecto que la Junta de Castilla y León le presentó, ideado "de manera conjunta" con el sector primario, para mejorar las condiciones del mismo.

"Lo que nuestros agricultores y ganaderos están reclamando es ser más competitivos y desde la Consejería Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural vamos a seguir luchando de manera conjunta con ellos para sacar adelante ese plan de modificación de la PAC que firmamos y que supone mayor apoyo a los profesionales, menor burocracia, menores requerimientos medioambientales, como la eliminación de ese 4% de superficie improductiva o la eliminación de la rotación; y un mayor apoyo a las políticas hidráulicas. Queremos que ese documento que le entregué a nuestro ministro Planas el pasado mes de diciembre pueda ser un documento que se negocie en Bruselas para mejorar la calidad de nuestro sector productor", defendió Dueñas.

Para el consejero de Agricultura y Ganadería, los criterios medioambientales no pueden ser los único que marquen el devenir del sector. "Es un momento importante, porque ya no solo es en España, sino que son la mayor parte de los agricultores y ganaderos europeos los que han dicho basta ya a este criterio de de Agenda 20-30, de Libro Verde Europeo, de estrategia de la granja a la mesa. Es decir, tanto criterio medioambiental y no garantizar ni siquiera la propia seguridad alimentaria", afirmó.

Sobre quienes apuntan a que es Vox quién está detrás de la revuelta del campo, Gerardo Dueñas lo niega. "Como grupo parlamentario, también Vox ha apoyado a la reivindicación del sector, pero lo que no tiene mucho sentido es que se diga que estamos como partido político detrás de nada. Es el sector el que ya está harto de todo y ha salido a la calle a demostrar ese hartazgo", concluyó.